Champions League maschile: a Kazan sabato e domenica 13 la Final Four

Manca un giorno al countdown del principale evento europeo della stagione con la Final Four della 2018 Champions League di scena sabato 12 e domenica 13 maggio al Basket-Hall di Kazan, struttura che può ospitare fino a 7000 spettatori situata nel centro della città capitale della Repubblica del Tatarstan, in Russia. La prima Coppa Europea per importanza, giunta alle battute finali della sua 59esima edizione (nel computo anche le stagioni in cui aveva il nome di Coppa Campioni) vede ancora due squadre italiane protagoniste, le stesse dell’edizione romana della scorsa stagione.

Sir Colussi Sicoma Perugia e Cucine Lube Civitanova non solo hanno chiuso la stagione 2017/18 da dominatrici della scena italiana (finaliste in Del Monte Supercoppa e Del Monte Coppa Italia, primo e secondo posto in Regular Season e quindi finaliste Scudetto) ma vantano anche un posto tra le big della ribalta europea, ed hanno un importante conto ancora da chiedere al massimo trofeo continentale. Già, perché anche se la Sir Colussi non ha ancora finito di festeggiare la conquista del primo storico Tricolore, non ha però cancellato gli echi della Finalissima persa a Roma contro i Campioni in carica dello Zenit Kazan, che quest’anno ritroverà subito in Semifinale: conquistare il primo ambitissimo titolo europeo nell’anno del triplete umbro è un appuntamento con la storia a cui gli uomini di Bernardi non vogliono mancare. È caccia al primo sigillo continentale, inoltre, per la maggior parte dei protagonisti tricolore: la vittoria in Champions League svetta infatti unicamente nel palmarès degli ex trentini Massimo Colaci (2011) e Dore Della Lunga (2011 e 2009).

Dal canto suo la Cucine Lube Civitanova, guerriera sino alla fine della splendida cavalcata allo Scudetto 2018, sarà impegnata in Semifinale contro la formazione polacca dello Zaksa Kedzierzyn-Kozle, ed ha l’opportunità di bissare la vittoria dello storico trofeo conquistato nel 2002 e invertire la rotta che la vede da due stagioni consecutive sul gradino più basso del podio, dopo le eliminazioni in Semifinale per mano delle “colleghe” italiane Trento nel 2016 (cucinieri vittoriosi poi del bronzo contro l’Asseco Resovia Rzeszow) e ancora Perugia nel 2017 (terzo posto Lube ottenuto contro il Berlin Recycling Volleys). La bacheca europea biancorossa vanta, oltre alla Champions vinta sedici anni fa, anche 3 CEV Cup (2001, 2005 e 2006) e 1 Challenge Cup (2011), ed ha in Tsvetan Sokolov e Osmany Juantorena gli esclusivisti della medaglia d’oro nella competizione, grazie alle due Champions League del 2010 e 2011 vinte durante la militanza a Trento.

Le due formazioni, che avranno al seguito l’apporto di molti tifosi in partenza da Perugia e Civitanova, non saranno avversarie in Semifinale in questa edizione: resta così aperta l’opportunità di un confronto tutto italiano in quella che sarebbe la quarta Finale tricolore in terra straniera della competizione, nel caso entrambe le nostre portabandiera superassero con una vittoria la prima insidiosa giornata di gare (possibilità introdotta nuovamente dalla CEV dalla scorsa stagione). In tempi passati, quando la denominazione era ancora Coppa Campioni sono state tre le Finali tra due squadre italiane: per due stagioni consecutive 1992/93 e 1993/94 Ravenna e Parma si sono contese il trofeo all’ultimo atto (al Pireo e Bruxelles) con vittoria dei romagnoli in entrambe le edizioni. Quindi l’anno successivo 1994/95 fu Treviso a spodestare Ravenna nella Finale di Vienna.

Il programma

2018 CEV Champions League, Final Four – Kazan (RUS)

Sabato 12 maggio 2018, ore 15.00 (italiane)

1a Semifinale - Zaksa Kedzierzyn-Kozle (POL) – Cucine Lube Civitanova (ITA)

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) ​

Sabato 12 maggio 2018, ore 18.00 (italiane)

2a Semifinale -Sir Colussi Sicoma Perugia (ITA) - Zenit Kazan (RUS)

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) ​

Domenica 13 maggio 2018, ore 15.00 (italiane)

Finale 3°- 4° posto

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky)

Domenica 13 maggio 2018, ore 18.00 (italiane)

Finale 1°- 2° posto

Diretta Fox Sports Plus (ch. 205 del decoder Sky) commento di Stefano Locatelli e Andrea Zorzi

Sul web, il portale www.laola1.tv trasmetterà In live streaming i match della Final Four

ALBO D’ORO

COPPA CAMPIONI

(la Coppa Campioni diventa Champions League dal 2000/01)

1960 CSKA Mosca (URSS)

1960/61 Rapid Bucarest (ROM)

1961/62 CSKA Mosca (URSS)

1962/63 Rapid Bucarest (ROM)

1963/64 SC Leipzig (GDR)

1964/65 Rapid Bucarest (ROM)

1965/66 Dinamo Bucarest (ROM)

1966/67 Dinamo Bucarest (ROM)

1967/68 Spartak Brno (CEC)

1968/69 CSKA Sofia (BUL)

1969/70 Burevestnik Alma Ata (URSS)

1970/71 Burevestnik Alma Ata (URSS)

1971/72 Zetor Zbroyovka Brno (CEC)

1972/73 CSKA Mosca (URSS)

1973/74 CSKA Mosca (URSS)

1974/75 CSKA Mosca (URSS)

1975/76 Dukla Liberec (CEC)

1976/77 CSKA Mosca (URSS)

1977/78 Plomien Milowice (POL)

1978/79 Stella Rossa Bratislava (CEC)

1979/80 Klippan CUS Torino

1980/81 Dinamo Bucarest (ROM)

1981/82 CSKA Mosca (URSS)

1982/83 CSKA Mosca (URSS)

1983/84 Santal Parma

1984/85 Santal Parma

1985/86 CSKA Mosca (URSS)

1986/87 CSKA Mosca (URSS)

1987/88 CSKA Mosca (URSS)

1988/89 CSKA Mosca (URSS)

1989/90 Philips Modena

1990/91 CSKA Mosca (C.S.I.)

1991/92 Il Messaggero Ravenna

1992/93 Il Messaggero Ravenna

1993/94 Edilcuoghi Ravenna

1994/95 Sisley Treviso

1995/96 Las Daytona Modena

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Casa Modena Unibon

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Sisley Treviso

ALBO D’ORO CHAMPIONS LEAGUE

2000/01 Paris Volley (FRA)

2001/02 Lube Macerata

2002/03 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2003/04 Lokomotiv Belgorod (RUS)

2004/05 Tours (FRA)

2005/06 Sisley Treviso

2006/07 VfB Friedrichshafen (GER)

2007/08 Dinamo Kazan (RUS)

2008/09 Trentino Volley

2009/10 Trentino BetClic

2010/11 Trentino BetClic

2011/12 Zenit Kazan (RUS)

2012/13 Lokomotiv Novosibirsk (RUS)

2013/14 Belogorie Belgorod (RUS)

2014/15 Zenit Kazan (RUS)

2015/16 Zenit Kazan (RUS)

2016/17 Zenit Kazan (RUS)