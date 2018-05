Play Off Scudetto UnipolSai Finale Gara 5: Sir Safety Conad Perugia Campione d’Italia

La Sir Safety Perugia Conad Perugia è Campione d’Italia 2017/18. La società del Presidente Gino Sirci vince il suo primo Scudetto, firmando tutte e tre le grandi vittorie stagionali. Lorenzo Bernardi, già Mister Secolo per la FIVB, rinnova il suo ruolo nella storia della pallavolo: vince il suo decimo titolo italiano, nessuno come lui.



Sir Safety Conad Perugia - Cucine Lube Civitanova 3-0 (25-22, 25-23, 27-25)

Sir Safety Conad Perugia: De Cecco 1, Zaytsev 10, Podrascanin 5, Atanasijevic 17, Russell 6, Anzani 7, Berger 6, Colaci (L), Cesarini (L), Shaw 0. N.E. Andric, Della Lunga, Ricci. All. Bernardi.

Cucine Lube Civitanova: Christenson 4, Juantorena 10, Stankovic 5, Sokolov 18, Kovar 14, Cester 3, Marchisio (L), Storani (L), Zhukouski 0, Sander 1, Grebennikov (L), Candellaro 1, Casadei 0. N.E. Milan. All. Medei.

ARBITRI: Boris, Rapisarda.

NOTE - durata set: 30', 34', 38'; tot: 102'.

Spettatori: 4.291

Perugia è campione d’Italia. È questo il verdetto della Superlega 2017-2018 con i Block Devils che nel catino del PalaEvangelisti sconfiggono 3-0 in gara 5 la Cucine Lube Civitanova cucendosi al petto, per la prima volta nella loro storia, l’ambito triangolino tricolore, completando il triplete dopo la vittoria in Supercoppa e Coppa Italia. Grandissima prova della squadra di Lorenzo Bernardi stasera, trascinata dai quattromila e più, tutti di bianco vestiti, saliti a Pian di Massiano. Match perfetto dei bianconeri contro un grande avversario come la Lube, che anche stasera la ha provate tutte per tenersi sul petto lo scudetto con Juantorena, Sokolov e Kovar ultimi ad abdicare. Ma Perugia, in un match sempre molto combattuto, non poteva farsi scappare l’occasione della vita. Monumentale Atanaijevic, Mvp con 17 punti e 2 ace, di ghiaccio lo Zar Ivan Zaytsev, autore degli ultimi tre punti dell’infuocato terzo set dopo che Civitanova aveva a sua volta avuto due palle set per rientrare in partita. Ma grande De Cecco, direttore d’orchestra sopraffino, grandi Anzani e Podrascanin monolitici al centro, splendido Berger, chiamato in causa nella partita più importante, il numero uno in seconda linea Max Colaci, il vero valore aggiunto di questa squadra. Tutto guidato come sicuramente meglio non si può da Lorenzo Bernardi, che si prende il primo scudetto da allenatore dopo i nove da giocatore. Alla fine è festa, festa grande, festa vera, festa genuina. Con il Presidente Gino Sirci a guidare cori ed a gioire finalmente, dopo due finali perse, per il primo storico scudetto.

MVP: Atanasijevic



Massimo Colaci (Sir Safety Conad Perugia): “È una cosa incredibile l’entusiasmo che c’è. Sono strafelice. Quando sono arrivato a Perugia avevo detto che mi sarebbe piaciuto essere il primo a conquistare qui lo Scudetto e insieme a questa grandissima squadra ci siamo riusciti”.

Simone Anzani (Sir Safety Conad Perugia): “Questa è una grande vittoria fortemente voluta anche se forse ad inizio stagione non tutti ci credevano. Dalla Supercoppa abbiamo dimostrato di avere la nostra identità e abbiamo iniziato ad impensierire le altre squadre. Devo fare i complimenti alla Lube che è una grande squadra e ci ha portati fino a questa gara 5. Sarebbe davvero bello ritrovarsi la prossima settimana in un’altra Finale, questa volta europea”.

​Albo d’oro Scudetti



Senza Play Off

1946 Robur Ravenna

1947 Robur Ravenna

1948 Robur Ravenna

1949 Robur Ravenna

1950 Ferrovieri Parma

1951 Ferrovieri Parma

1952 Robur Ravenna

1953 Minelli Modena

1954 Minelli Modena

1955 Minelli Modena

1956 Crocetta Modena

1957 Avia Pervia Modena

1958 Ciam Villa D’Oro Modena

1959 Avia Pervia Modena

1960 Avia Pervia Modena

1961 Ciam Villa D’Oro Modena

1962 Interauto Avia Pervia Modena

1962/63 Avia Pervia Modena

1963/64 Ruini Firenze

1964/65 Ruini Firenze

1965/66 Virtus Bologna

1966/67 Virtus Bologna

1967/68 Ruini Firenze

1968/69 Pallavolo Parma

1969/70 Panini Modena

1970/71 Ruini Firenze

1971/72 Panini Modena

1972/73 Ruini Firenze

1973/74 Panini Modena

1974/75 Ariccia Roma

1975/76 Panini Modena

1976/77 Federlazio Roma

1977/78 Paoletti Catania

1978/79 Klippan Torino

1979/80 Klippan Torino

1980/81 Robe di Kappa Torino



Con i Play Off

1981/82 Santal Parma

1982/83 Santal Parma

1983/84 Kappa Torino

1984/85 Mapier Bologna

1985/86 Panini Modena

1986/87 Panini Modena

1987/88 Panini Modena

1988/89 Panini Modena

1989/90 Maxicono Parma

1990/91 Il Messaggero Ravenna

1991/92 Maxicono Parma

1992/93 Maxicono Parma

1993/94 Sisley Treviso

1994/95 Daytona Las Modena

1995/96 Sisley Treviso

1996/97 Las Daytona Modena

1997/98 Sisley Treviso

1998/99 Sisley Treviso

1999/00 Piaggio Roma

2000/01 Sisley Treviso

2001/02 Casa Modena Salumi

2002/03 Sisley Treviso

2003/04 Sisley Treviso

2004/05 Sisley Treviso

2005/06 Lube Banca Marche Macerata

2006/07 Sisley Treviso

2007/08 Itas Diatec Trentino

2008/09 Copra Nordmeccanica Piacenza

2009/10 Bre Banca Lannutti Cuneo

2010/11 Itas Diatec Trentino

2011/12 Lube Banca Marche Macerata

2012/13 Itas Diatec Trentino

2013/14 Cucine Lube Banca Marche Macerata

2014/15 Diatec Trentino

2015/16 DHL Modena

2016/17 Cucine Lube Civitanova

2017/18 Sir Safety Conad Perugia