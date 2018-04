Si chiude con un sorriso l’avventura del Club Italia CRAI femminile nella Samsung Galaxy Volley Cup di Serie A2: la squadra della Federazione Italiana Pallavolo espugna con un netto 0-3 il campo della Sorelle Ramonda Ipag Montecchio e raggiunge così Collegno al nono posto in classifica. Partita molto equilibrata, a dispetto del punteggio: dopo aver rischiato di sprecare un largo vantaggio nel primo set, chiuso sul 23-25, le azzurre annullano tre set point nel secondo e si impongono ai vantaggi per 28-30. Nel terzo parziale è ancora la squadra di Bellano a scappare: la Sorelle Ramonda prova la rimonta dal 18-22 ma si arrende sul 23-25.

Buona prestazione di tutte le azzurre, che fanno la differenza in battuta e a muro limitando al 56% la ricezione avversaria, trovando poi ancora una volta nell’attacco il loro punto di riferimento, con il 45% di squadra. La top scorer è Elena Pietrini con 17 punti e il 41%; brillano anche Marina Lubian (3 muri punto) e Linda Mangani che, schierata da titolare, chiude con 10 punti e un eccellente 62% in attacco. Nella squadra di casa ottime prove di Alice Pamio (14 punti) e Fabiana Brutti.

La cronaca:

Discreta cornice di pubblico al PalaCollodi per l’ultimo match stagionale della squadra di casa. Il Club Italia, che deve rinunciare a Omoruyi per un’indisposizione, schiera Mangani in diagonale con Pietrini; confermata per il resto la formazione delle ultime gare, con Morello in palleggio, Nwakalor opposto, Fahr e Lubian al centro e De Bortoli libero. Cambi anche per Montecchio, che presenta Giroldi in palleggio e Fontana libero; in posto 4 c’è invece la coppia Gomiero-Pamio, con Kosareva inizialmente in panchina.

Lubian e Pietrini costruiscono il primo break azzurro per il 2-5, ed è sempre Lubian ad allungare per il 4-9 con un attacco e un muro vincente, che costringono Bertolini al time out. Ancora Pietrini consolida il vantaggio sul 6-12 e le azzurre dilagano fino al 9-17 sul servizio di Nwakalor. Le padrone di casa inseriscono Stocco e Kosareva, che si fa sentire in attacco per il 13-18, ma Mangani tiene saldamente avanti il Club Italia (14-21). Dal 17-22 sono i muri di Gomiero e Bovo a riportare sotto Montecchio fino al 21-23; Bellano ferma il gioco, ma al rientro Pamio completa la rimonta con l’ace del 23-23. La schiacciatrice però sbaglia la successiva battuta e concede il set point alle azzurre, che lo trasformano con il muro di Lubian: 23-25.

Montecchio cambia rotta per il secondo set, confermando Stocco e Kosareva e inserendo anche Lucchetti per Gomiero. La squadra di casa si porta subito avanti 3-1 e allunga sull’8-5 proprio con Kosareva; Pietrini pareggia a quota 10, ma la Sorelle Ramonda scappa di nuovo sul 14-11 costringendo Bellano al time out. L’attacco di Nwakalor e l’ace di Lubian riportano il Club Italia in parità sul 16-16 e l’equilibrio resiste finché la neoentrata Cortella porta per la prima volta avanti le azzurre con il turno di servizio del 19-21. Dal 21-23 Brutti, Pamio e Kosareva ribaltano di nuovo la situazione conducendo Montecchio al set point, annullato però da Lubian. Ai vantaggi ci sono altre tre chance per le padrone di casa e due per il Club Italia, finché sul 28-28 decide Pietrini con due attacchi di fila: 28-30.

Nel terzo set c’è anche Pericati in campo nelle file di Montecchio. Una scatenata Sarah Fahr sigla 4 punti per l’1-4 (con due ace), ma Pamio accorcia le distanze e Stocco al servizio ribalta il punteggio sul 9-7. Pietrini a muro pareggia i conti (10-10) e con un altro block in porta le azzurre sul 12-14; il Club Italia consolida poi il vantaggio con Mangani (13-16) e Nwakalor (14-18). La squadra di Bellano resta saldamente avanti fino al 18-22, poi Montecchio prova la rimonta tornando a meno 1 con il muro di Marcolina; Mangani però si procura due set point sul 22-24 e al secondo tentativo trasforma Pietrini per il definitivo 23-25.

Il commento:

Massimo Bellano (all. Club Italia CRAI): “Abbiamo chiuso con la bella vittoria che volevamo, contro una degna avversaria, esprimendo buonissimi valori soprattutto in attacco e a muro. Siamo molto contenti del lavoro fatto: 5 delle nostre atlete approdano in Nazionale e già questo e un bel premio, e poi credo che abbiamo giocato a tratti una bella pallavolo. Tutte le giocatrici hanno fatto registrare una crescita importante, per nessuna di loro il percorso è concluso, però abbiamo tracciato una strada positiva. Anche a livello personale è stata una bellissima esperienza, per il rapporto che si è creato con ognuna delle ragazze e il feeling importante, anche dal punto di vista umano, con uno staff formato da grandi professionisti”.

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio-Club Italia CRAI 0-3 (23-25, 28-30, 23-25)

Sorelle Ramonda Ipag Montecchio: Bovo 7, Brutti 11, Marcolina 3, Kosareva 8, Stocco 3, Fiocco, Fontana (L), Gomiero 3, Lucchetti 3, Pericati (L), Giroldi, Pamio 14. All. Bertolini.

Club Italia CRAI: Fucka ne, Malual 2, Morello 4, Lubian 11, Cortella 2, Pietrini 17, De Bortoli (L), Tonello (L) ne, Turco, Fahr 10, Nwakalor 8, Mangani 10, Bulovic ne. All. Bellano.

Arbitri: Licchelli e Piubelli.

Note: Spettatori 300 circa. Montecchio: battute vincenti 5, battute sbagliate 11, attacco 36%, ricezione 56%-28%, muri 9, errori 16. Club Italia: battute vincenti 5, battute sbagliate 7, attacco 45%, ricezione 49%-22%, muri 9, errori 22.