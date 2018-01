Riprende, dopo la breve sosta a cavallo di Capodanno, la corsa del Club Italia CRAI Femminile nella Samsung Galaxy Volley Cup Serie A2: il team della Federazione Italiana Pallavolo inaugurerà il nuovo anno dove aveva congedato il 2017, al palazzetto dello sport del Centro Pavesi FIPAV di Milano. Domenica 7 gennaio, infatti, le azzurre ospiteranno la Bartoccini Gioiellerie Perugia, quartultima in classifica con 8 punti di ritardo sulla squadra di Bellano; l’obiettivo è ripetere il successo dell’andata, quando il Club Italia si impose per 3-1 in Umbria, per confermare i progressi mostrati nel match di una settimana fa contro Montecchio.

La partita avrà inizio alle 17 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo. L’ingresso al pubblico sarà libero e gratuito.

L’incontro, originariamente in programma sabato 6 gennaio, è stato posticipato a domenica per permettere al Club Italia di reinserire nel gruppo le tre atlete e i membri dello staff che stanno partecipando con la Nazionale Under 17 al torneo di qualificazione ai Campionati Europei di categoria, in corso a Bassano del Grappa. La squadra azzurra avrà dunque a disposizione anche Katarina Bulovic, Sara Cortella e Loveth Omoruyi, da utilizzare eventualmente anche come alternative a partita in corso.

“Il nostro obiettivo è dare continuità alla prestazione dell’ultima partita – spiega il coach Massimo Bellano – anche perché negli ultimi giorni ci siamo dedicati a tempo pieno agli allenamenti, e siamo riusciti a fare un bel lavoro dal punto di vista fisico e al tempo stesso curare un po’ di dettagli tecnici e di gioco che nell’ultimo mese non avevamo potuto mettere a fuoco così bene. Perugia è una squadra che non ha ancora espresso appieno il potenziale a disposizione, per cui la partita è da prendere con le molle: non dobbiamo farci fuorviare dalla classifica, ma tenere conto del reale valore dell’avversaria e del fatto che dobbiamo ancora consolidare il nostro livello di gioco”.

La Bartoccini Gioiellerie Perugia sta disputando il primo campionato di Serie A2 della sua storia, con una squadra completamente rinnovata rispetto alla scorsa stagione. L’allenatore Fabio Bovari può contare su giocatrici di grande esperienza come l’opposto Giulia Pascucci, la schiacciatrice Silvia Lotti, il libero Alice Giampietri e la palleggiatrice Fiamma Mazzini, tutte con un ricco curriculum in serie A. Interessante il ballottaggio in posto 4 tra Emanuela Fiore e Valentina Barbolini. Al centro tre giocatrici per due posti: Giulia Kotlar, la colombiana Lorena Garcia Zuleta e Vittoria Repice. A disposizione anche l’alzatrice Rimoldi e le schiacciatrici Puchaczewski, Mancinelli e Santibacci.

Dirigeranno il match Pierpaolo Di Bari di Brindisi e Giuseppe De Simeis di Lecce.

MEDIA – La partita sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della Federazione Italiana Pallavolo (https://www.facebook.com/FederazioneItalianaPallavolo).

Club Italia CRAI-Bartoccini Gioiellerie Perugia

Club Italia CRAI: 2 Fucka, 3 Malual, 4 Morello, 5 Lubian, 6 Cortella, 7 Pietrini, 9 Omoruyi, 10 De Bortoli (L), 11 Tonello (L), 12 Turco, 13 Fahr, 15 Nwakalor, 16 Mangani, 17 Bulovic. All. Bellano.

Bartoccini Gioiellerie Perugia: 1 Puchaczewski, 2 Mazzini, 3 Mancinelli, 4 Fiore, 5 Lotti, 6 Garcia Zuleta, 7 Kotlar, 8 Giampietri (L), 9 Rimoldi, 10 Barbolini, 11 Repice, 12 Pascucci, 13 Santibacci. All. Bovari.

Arbitri: Di Bari e De Simeis.

Il programma della giornata

Sabato 6 gennaio, ore 17

Barricalla Collegno-Volley Soverato

UBI Banca San Bernardo-Delta Informatica Trentino

Golem Olbia-Fenera Chieri

Battistelli S.G. Marignano-Zambelli Orvieto

Conad Olimpia Teodora Ravenna-Sorelle Ramonda Ipag Montecchio

Savallese Millenium Brescia-P2P Givova Baronissi

Club Italia CRAI-Bartoccini Gioiellerie Perugia (dom 7/1 ore 17)

LPM Bam Mondovì-Sigel Marsala

La classifica

UBI Banca San Bernardo Cuneo 38; LPM Bam Mondovì 37; Fenera Chieri 36; Battistelli S.G. Marignano 35; Delta Informatica Trentino 34; Savallese Millenium Brescia 33; Volley Soverato 32; Barricalla Collegno 26; Conad Olimpia Teodora Ravenna 25; Zambelli Orvieto, Club Italia CRAI 21; P2P Givova Baronissi 19; Sorelle Ramonda Ipag Montecchio 16; Bartoccini Gioiellerie Perugia 13; Golem Olbia 9; Sigel Marsala 7; Golden Tulip Volalto Caserta 6.