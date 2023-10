Campionati del Mondo: superata l’Argentina, Nicolai/Cottafava accedono agli ottavi

Buona la prima. Vittoria convincente per Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, prima coppia azzurra impegnata nei sedicesimi finale ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Messico.

Gli azzurri sono infatti usciti da poco vincitori con il risultato di 2-0 (21-17, 21-12) sugli argentini Nicolás e Tomas Capogrosso nel match valevole l’accesso agli ottavi di finale. Buona la prestazione degli azzurri. Inizio primo set è stato contraddistinto da un apparente equilibrio (8-8); la coppia Nicolai/Cottafava si è però sciolta e per gli argentini sono arrivati i guai. Un ace di Nicolai ha fissato il risultato sul +5 Italia, vantaggio che gli atleti di coach Simone Di Tommaso hanno ben amministrato chiudendo senza grandi timori sul 21-17. Secondo set a senso unico. La superiorità tecnica degli azzurri ha fatto la differenza nella seconda frazione di gioco, complici anche i quattro muri messi a segno da Paolo Nicolai. Il team italiano dopo il quattro a quattro iniziale ha messo la freccia riuscendo sul finale a portarsi a +9 sui rivali, chiudendo dunque il match sul 21-12. Dalla sfida tra i norvegesi Mol/Sorum e i cileni M.Grimalt/E. Grimalt (in corso di svolgimento) si conosceranno gli avversari degli azzurri negli ottavi di finale.

Tra un’ora (ore 21) scenderanno invece sulla sabbia Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre nei sedicesimi affronteranno le svizzere Anouk Vergé-Dépré e Joana Mäder. Questa notte (ore 1.00) sarà invece il turno di Daniele Lupo ed Enrico Rossi e di Alex Ranghieri e Adrian Carambula: Lupo/Rossi affronteranno i cubani Jorge Luis Alayo e Noslen Diaz Amaro, mentre Ranghieri/Carambula per raggiungere la griglia degli ottavi di finale dovranno superare i cinesi Likejiang Ha Jiaxin Wu.

SEDICESIMI | Risultati e Calendario

11 ottobre, ore 19: Capogrosso N./Capogrosso T. (ARG)-Nicolai/Cottafava (ITA) 0-2 (17-21, 12-21)

11 ottobre ore 21: Gottardi/Menegatti (ITA)-Verge Depre/Mader (SUI)

12 ottobre, ore 1.00: Ha Likejiang/Wu Jiaxin (CHN)-Ranghieri/Carambula (ITA)

12 ottobre, ore 1.00: Alayo/Diaz (CUB)-Lupo/Rossi (ITA)

DIRETTA STREAMING

Tutti i match della rassegna iridata saranno trasmessi in diretta streaming su Volleyball World TV (QUI). Tutte le informazioni invece sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione (QUI).