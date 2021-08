Campionato Italiano Under 18: vittorie per Chiappetta-Pasa e Coser-Bernardis

Sulla spiaggia di Caorle oggi sono stati assegnati i primi titoli nazionali giovanili. Alla Piter Pan Arena si è giocata la finale Under 18 che ha visto trionfare nel tabellone femminile la coppia formata da Elisabetta Chiappetta e Alessia Pasa. Il duo della società JBA Beach Volley ha superato in finale con il punteggio di 2-0 (21-16; 21-9) le beachers Giorgia Sambugaro e Lisa Sambin. Sul gradino più basso del podio è salita la coppia composta da Maria Molinari e Greta Filippini vincenti nella finalina su Nicole Busetti e Chiara Ginisi con il risultato di 2-0 (21-14, 21-8).

Filippo Mancini e Andrea Armellini, invece, si sono aggiudicati il titolo di categoria nel tabellone maschile. I due beachers, secondi nella tappa di Bellaria-Igea Marina, hanno superato la tie-break 2-1 (21-18, 18-21, 15-10) la coppia formata da Leonardo Milani e Matteo Sartore. Nella finale per il 3° e 4° posto, invece, Martin Coser e Francesco Bernardis si sono imposti contro Matteo Vigato e Giulio Benetazzo per 2-0 (22-20, 21-19) . Entrambe le coppie campioni d'Italia accedono al main draw della tappa conclusiva del campionato italiano assoluto, in programma sempre alla Piter Pan Arena sul lungomare Trieste da venerdì a domenica, grazie alla wild card assegnata dalla Federazione Italiana Pallavolo alle coppie vincitrici della finale Under 18. La settimana tricolore in Veneto continua con la finale per il titolo delle categorie Under 16 (31 agosto-1 settembre) e Under 20 (1-2 settembre).

La gallery fotografica completa delle finali del Campionato Italiano Under 18 è visibile QUI

Risultati e classifica della finale Under 18

Tabellone femminile QUI

Tabellone maschile QUI

Albo d'oro campionato italiano Under 18/19

2015-Catania: Colzi-Claudia (F), Fusco-Montanari (M)

2016-Amantea Marina: They-Orsi Toth R. (F), Ceccoli-Cappio (M).

2017-Amantea Marina: Orsi Toth R.-They (F), Cappio-Windisch (M).

2018-Caorle: Tonello-Mirabelli (F), Viscovich-Dal Corso (M).

2019-Caorle: Ferrario-Erika (F), Viscovich-Dal Corso (M).

2020 – finali non disputate

2021- Caorle: Chiappetta-Pasa (F), Coser- Bernardis (M)