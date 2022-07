Euro U17-F: le azzurrine superano la Polonia e chiudono prime il girone

La Nazionale Under 17 femminile conquista il pass per le semifinali dei Campionati Europei di categoria in corso in questi giorni in Repubblica Ceca. Oggi pomeriggio a Prostejov, le azzurrine hanno superato 3-1 (25-21, 22-25, 25-22, 25-18) la Polonia chiudendo al primo posto la Pool II e garantendosi così l’accesso alle semifinali. Una buona prova di carattere per la formazione guidata dal tecnico Michele Fanni. L’Italia ha espresso un buon gioco di squadra ed è riuscita a mantenere alta la concentrazione nei momenti cruciali del match.

Domani l’Italia si sposterà nella città di Hradec Kralove dove, sabato 23 luglio alle ore 17.30, affronterà la Germania nella prima semifinale in programma.

CRONACA – E’ l’equilibrio a caratterizzare l’avvio del match tra Polonia e Italia (6-6). Le azzurrine trovano il primo allungo (6-8), ma è pronta la reazione avversaria: la Polonia impatta (8-8) e allunga (13-10). L’Italia è brava a rimettere ordine nel proprio gioco e con carattere ristabilisce la parità (13-13) e si portano sul + 3 (16-13). La Polonia prova a contenere (16-16) ma è decisiva la ripartenza azzurrina: Esposito e compagne aumentano il ritmo (19-22) e conquistano il primo set (21-25).

Nel secondo parziale è la Polonia ad approcciare il campo con maggiore determinazione (7-5) e a mantenersi avanti (11-8). Un time out chiamato da coach Fanni rimette ordine tra le fila dell’Italia che si riporta a -1 (14-13). La rimonta però non si completa e la Polonia si spinge sul +4 (18-14), si mantiene avanti (21-17) e riporta in parità il conto set (25-22).

L’avvio della terza frazione vede nuovamente la Polonia in vantaggio (6-4), ma le azzurrine sono brave a dare prova di carattere e tenacia: l’Italia ricuce (7-7) e sull’11-7 piazza il break che vale il +2 (11-13). Le ragazze di coach Fanni non hanno flessioni nel rendimento e continuano ad essere protagoniste di un buon gioco corale (13-18). Respinto l’ultimo tentativo di recupero della Polonia (20-20) le azzurrine conquistano il terzo set (22-25) e si riportano in vantaggio.

Al rientro in campo le due formazioni si fronteggiano punto a punto (4-4), la Polonia tenta il primo allungo (7-5), ma è pronta la reazione delle azzurrine (8-8). Esposito e compagne tengono il passo delle avversarie (11-11). Le azzurrine mettono in campo un gioco migliore, trovano buona continuità e si portano in vantaggio (12-16). Con determinazione l’Italia procede a passo spedito (14-19) e chiude set e partita (18-25) conquistando il promo posto della pool e l’accesso alla semifinale.

POLONIA-ITALIA 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 18-25)

POLONIA: Siuda 2, Fiedorowicz 14, Jaron 9, Podlaska 9, Sobanty 14, Serafinowska 2; Ornoch (L), Brzoza 2, Dombrowska 2, Marszalkowicz, Daca (L). Ne: Chmielewska.

All. Kawka.

ITALIA: Esposito 11, Monaco 12, Adigwe 24, Del Freo 16, Manfredini 11, Allaoui 1; Bonafede (L), Amoruso 1, Baratella (L), Vighetto, Coba. Ne: Marchesini, Franceschini, Camerini. All. Fanni.

ARBITRI: Yalcin (NED), Barev (BUL)

DURATA SET: 24', 25', 27', 24'

POLONIA: 10 a, 13 bs, 8 mv, 21 et

ITALIA: 8 a, 16 bs, 12 mv, 32 et

RISULTATI E CALENDARIO

Pool I - Hradec Kralove - Repubblica Ceca, Serbia, Bulgaria, Germania, Olanda e Croazia.

1a Giornata – 16 luglio 2022

Serbia – Germania 3-2 (25-22, 20-25, 22-25, 25-17, 16-14)

Croazia – Bulgaria 3-2 (25-27, 25-19, 25-27, 25-14, 15-11)

Repubblica Ceca – Olanda 2-3 (25-22, 25-21, 20-25, 20-25, 9-15)

2a Giornata – 17 luglio 2022

Croazia – Serbia 0-3 (22-25, 16-25, 24-26)

Bulgaria – Olanda 3-1 (25-19, 19-25, 25-17, 29-27)

Germania – Repubblica Ceca 3-2 (22-25, 24-26, 25-23, 25-23, 15-10)

3a Giornata – 18 luglio 2022

Serbia – Bulgaria 3-2 (25-19, 25-18, 22-25, 24-26, 15-11)

Olanda – Germania 3-0 (25-17, 25-18, 25-14)

Repubblica Ceca – Croazia 1-3 (16-25, 23-25, 25-22, 16-25)

4a Giornata – 20 luglio 2022

Bulgaria – Germania 0-3 (23-25, 18-25, 22-25)

Croazia – Olanda 1-3 (22-25, 25-15, 19-25, 20-25)

Serbia – Repubblica Ceca 3-0 (25-18, 25-13, 25-14)

5a Giornata – 21 luglio 2022

Ore 13.30 Germania – Croazia 3-0 (25 - 22, 25 - 22, 25 - 23)

Ore 16.00 Olanda – Serbia 0-3 (13-25, 20-25, 19-25)

Ore 18.30 Repubblica Ceca – Bulgaria

Pool II – Prostejov - Italia, Turchia, Slovenia, Polonia, Ungheria e Finlandia

1a Giornata – 16 luglio 2022

Turchia – Finlandia 3-2 (23-25, 25-12, 25-13, 21-25, 15-10)

Italia – Ungheria 3-1 (25-13, 20-25, 25-17, 25-14)

Slovenia – Polonia 2-3 (18-25, 29-27, 19-25, 28-26, 11-15)

2a Giornata – 17 luglio 2022

Turchia – Italia 3-1 (27-25, 25-20, 21-25, 25-18)

Finlandia – Polonia 0-3 (12-25, 12-25, 22-25)

Ungheria – Slovenia 1-3 (18-25, 25-22, 23-25, 15-25)

3a Giornata – 18 luglio 2022

Italia – Finlandia 3-0 (25-16, 25-13, 25-13)

Slovenia – Turchia 3-0 (25-16, 25-22, 25-20)

Polonia – Ungheria 3-1 (26-24, 21-25, 25-20, 25-22)

4a Giornata – 20 luglio 2022

Italia – Slovenia 3-1 (25-20, 25-22, 13-25, 25-22)

Finlandia – Ungheria 1-3 (18-25, 26-24, 11-25, 21-25)

Turchia – Polonia 3-0 (25-14, 25-22, 25-22)

5a Giornata – 21 luglio 2022

Ore 13.30 Slovenia – Finlandia 3-0 (25-18, 25-18, 25-23)

Ore 16.00 Polonia – Italia 1-3 (21-25, 25-22, 22-25, 18-25)

Ore 18.30 Ungheria – Turchia

Semifinali 1° - 4° posto – 23 luglio 2022 - Hradec Kralove

Ore 17.30 (YWF-33) 1ª Pool II – 2ª Pool I

Ore 20.00 (YWF-34) 1ª Pool I – 2ª Pool II

Finale 3° - 4° posto – 24 luglio 2022 - Hradec Kralove

Ore 15.30 Perdente YWF-33 – Perdente YWF-34

Finale 1° - 2° posto

Ore 18.00 Vincente YWF-33 – Vincente YWF-34

