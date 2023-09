Europei femminili e maschili 2023: un lungo mese di pallavolo e incredibili emozioni

Si sono conclusi sabato 16 settembre a Roma, con una splendida medaglia d’argento conquistata dalla Nazionale tricolore e gli applausi del Presidente della Repubblica, onorevole Sergio Mattarella ai vincitori polacchi, i Campionati europei maschili di pallavolo.

Gli 11.300 spettatori che hanno assistito sabato sera alla finale continentale tra i Campioni del Mondo dell’Italia e la Polonia sono stati la “ciliegina sulla torta” di un percorso straordinario che ha visto le due nazionali azzurre giocare in nove sedi con un incredibile seguito sia all’interno degli impianti sia in tv.

Come noto, era dal 1971 che l’Italia non ospitava congiuntamente le due edizioni continentali: quello vissuto cinquantadue anni dopo, dunque, è stato un lungo e appassionante mese di volley iniziato in uno scenario unico al mondo, l’Arena di Verona dove sono accorsi nel giorno di Ferragosto quasi 9000 spettatori.

Il percorso delle azzurre di Davide Mazzanti iniziato, appunto, nella città scaligera contro la Romania ha toccato altre tre città: Monza, Torino e Firenze.

La Nazionale tricolore, dopo il pienone a Verona, ha riscosso consensi anche in Lombardia con spalti pieni (8.867 gli spettatori nei quattro giorni di gare) che hanno fatto il paio con un grande seguito televisivo. I match delle azzurre contro la Svizzera e Bulgaria sono stati visti complessivamente da oltre 3 milioni di telespettatori sui canali Rai e Sky.

Grande il successo della nazionale femminile anche a Torino dove Sylla e compagne hanno conquistato il pass per gli ottavi di finale incitate da oltre 8000 spettatori sugli spalti. Da sottolineare anche l’audience tv dell’ultima gara contro la Croazia giocata al PalaGianniAsti che ha raggiunto l’11 % di share con oltre 2 milioni e 313 mila telespettatori tra Rai 2 e Rai Sport. 228 mila sono stati, invece, i tifosi che hanno deciso di seguire la gara sulla piattaforma Sky.

Il supporto del pubblico per la Nazionale femminile non è mancato neanche a Firenze (sede degli ottavi e quarti di finale). A tifare le azzurre nell’ottavo di finale giocato contro la Spagna ci sono stati 3.400 spettatori con 2 milioni e 649 mila spettatori in tv.

Per il quarto di finale Italia-Francia giocato sempre al Pala Wanny la diretta su Rai 2 ha fatto registrare poi 2.800.000 di spettatori con il 16% di share. Ancora un grandissimo traguardo per la pallavolo in tv che è risultato anche essere il programma televisivo più visto nel prime time della tv di stato in quella data. Ottimi anche gli ascolti su Sky dove sono stati oltre 360.000 gli spettatori con più di 900.000 contatti unici.

Complessivamente le partite degli europei femminili giocate e trasmesse in Italia sono state seguite in tv da 16 milioni di telespettatori, mentre gli spettatori totali all’interno delle quattro sedi sono stati 33.867.

Le ragazze di Mazzanti prima di volare a Bruxelles hanno idealmente passato il testimone a Giannelli e compagni che hanno fatto il loro esordio europeo il 26 agosto all’Unipol Arena di Bologna. L’affetto verso i colori azzurri si è visto in tutte le sedi dove la Nazionale ha giocato. A Bologna, in occasione della partita inaugurale contro il Belgio, sono stati venduti più di 7.300 tagliandi.

A Perugia, invece, dove si sono giocate sei gare della pool A con Italia, Estonia, Germania, Svizzera, Belgio e Serbia, e gli spettatori complessivi al Pala Barton sono stati 8.876.

Ottimi anche i dati di ascolto delle partite degli azzurri trasmesse sulle reti Rai e Sky. Italia-Estonia è stata vista su Rai Sport da più di 1 milione di telespettatori, cui vanno sommati i 200.000 che hanno scelto di seguirla su Sky Sport. La seconda gara giocata a Perugia da Giannelli e compagni (Italia-Serbia) è stata seguita su Rai 2 da 1 milione e 717mila spettatori, pari all’ 11,3% di share. Un dato a cui vanno sommati i 162.000 telespettatori di Sky Sport Summer per un totale complessivo di quasi due milioni di appassionati incollati alla tv.

Il sostegno del pubblico innamorato della Nazionale si è fatto sentire anche ad Ancona con 10.200 spettatori che hanno gremito le tribune del PalaPrometeo nell’arco delle quattro giornate di gare. Hanno continuato a crescere in maniera esponenziale anche gli ascolti TV per le dirette della nazionale azzurra con quasi 4 milioni di spettatori complessivi su Rai 2 in occasione delle sfide contro Svizzera e Germania.

La Nazionale Campione del Mondo ha poi trovato un clima infuocato a Bari, dove si sono disputati gli ottavi e quarti di finale. Complessivamente al Pala Florio in tre giornate di gare sono stati staccati più di 13.148 tagliandi. Complessivamente gli ottavi e quarti di finale giocati dall’Italia hanno tenuto incollati davanti alla tv oltre 2 milioni e 500mila spettatori.

Teatro dell’atto conclusivo di EuroVolley 2023 è stato il Palazzo dello Sport di Roma, l’impianto che già nel 2005 aveva ospitato l’atto conclusivo della rassegna continentale. Lo storico impianto dell’Eur ha risposto nuovamente presente con oltre 20.000 tagliandi venduti nella due giorni di semifinali e finali. L’entusiasmo che ha accompagnato Giannelli e compagni lungo tutto il cammino dei Campionati Europei è stato tangibile anche nei numeri degli spettatori davanti alla tv. La finale del Campionato Europeo è stata, infatti, vista da casa da oltre 4 milioni di spettatori sintonizzati su Rai Uno, cui si aggiungono gli altri 400.000 collegati su Sky Sport Uno. Un dato che conferma l’eccezionale interesse verso la pallavolo e questi campionati europei maschili che complessivamente sono stati visti da 37 milioni 315 mila di spettatori.

59.667 sono stati, invece, gli spettatori totali che hanno gremito gli impianti delle cinque sedi italiane dell’europeo maschile.

L’incasso totale della biglietteria è stato pari a: 2.941.707 euro (803.009 europeo femminile e 2.138.698 europeo maschile).

I numeri sulle piattaforme digital della Federazione Italiana Pallavolo

Le nazionali azzurre, oltre a ricevere il calore del pubblico presente nei nove impianti e dei grandi ascolti in tv, hanno beneficiato anche dell’enorme sostegno sulle piattaforme digital. Analizzando i dati relativi alle piattaforme della Federazione Italiana Pallavolo, infatti, si evidenzia un enorme engagement: 1.907.753 sono state le interazioni su Instagram, cui si aggiungono le 614.553 interazioni di Facebook.

Complessivamente 4 milioni gli utenti che hanno interagito sui social della FIPAV durante i Campionati Europei femminili e maschili.

I dati, in continua crescita, evidenziano che la piattaforma preferita degli appassionati azzurri è stata Instagram, seconda Facebook, mentre X (ex Twitter) si posiziona al terzo posto con quasi mezzo milione di interazioni. Ancora più straordinarie sono le performance generate dai video pubblicati sul canale Instagram che hanno raggiunto complessivamente più di 6 milioni di visualizzazioni.

Sul canale YouTube federale, che ha raggiunto oltre 13 milioni di visualizzazioni totali, sono stati pubblicati 130 video visti da 513.000 persone.

Infine per ciò che riguarda il sito web federvolley.it, dal 1° agosto al 16 settembre, sono stati 621.000 gli utenti unici che hanno navigato sulla piattaforma federale con oltre 1 milione e 295mila visualizzazioni di pagine.

Durante le due rassegne continentali è stata utilizzata anche la newsletter dedicata a EuroVolley 2023 che con più di 70 lanci stampa ha tenuto aggiornato giornalisti, media e partner dell’evento.

Ultimo dato da segnalare è quello relativo alla diffusione televisiva delle manifestazioni: le due rassegne continentali sono state viste in 37 Paesi nel mondo distribuite da 42 broadcasters.

In allegato il report completo

*ulteriori reportistiche maggiormente approfondite verranno inviate non appena disponibili