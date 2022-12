Final Four della Del Monte® Coppa Italia 2023: a Roma protagonisti 8 azzurri campioni del mondo e 3 campioni olimpici

Conclusi i quarti di finale del 28 e 29 dicembre, è definito il programma della Final Four della Del Monte® Coppa Italia 2023. Il grande evento pallavolistico andrà in scena il 25 e 26 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma (Eur) - grazie alla collaborazione tra Lega Pallavolo Serie A, FIPAV Lazio, FIPAV Roma e Roma Capitale - e vedrà affrontarsi in un'avvincente due giorni nella Città Eterna le migliori squadre del campionato più bello del mondo.

Scenderanno in campo 8 campioni del mondo sui 14 convocati da Fefè De Giorgi per l'ultima edizione della rassegna iridata: Simone Giannelli (Perugia), Roberto Russo (Perugia), Yuri Romanò (Piacenza), Alessandro Michieletto (Trento), Daniele Lavia (Trento), Riccardo Sbertoli (Trento), Francesco Recine (Piacenza) e Leonardo Scanferla (Piacenza). Oltre a loro, gli appassionati di pallavolo della Città Eterna potranno ammirare ben 3 campioni olimpici come i francesi Patry (Milano) e Brizard (Piacenza) e il brasiliano Lucarelli (Piacenza) e i vicecampioni olimpici azzurri di Rio 2016 Piano (Milano), Giannelli (Perugia) e Colaci (Perugia).

I risultati dei match di mercoledì e giovedì hanno dato vita ad un tabellone delle semifinali identico a quello dello scorso anno: Sir Safety Susa Perugia – Gas Sales Bluenergy Piacenza e Itas Trentino – Allianz Milano. Nel match tra seconda e settima forza di andata di Regular Season, l’Allianz Milano ha infatti replicato l’impresa della stagione passata, espugnando l’Eurosuole Forum ed estromettendo la Cucine Lube Civitanova. Nella sua seconda Final Four consecutiva, Milano troverà dall’altra parte della rete ancora l’Itas Trentino, campione nell'ultima edizione giocata a Roma nel 2012, corsara ieri sul campo della Valsa Group Modena in quattro set. L’altra Semifinale vedrà di fronte Sir Safety Susa Perugia e Gas Sales Bluenergy Piacenza: gli umbri, primi al giro di boa, hanno mantenuto viva la lunga striscia di successi che li vede protagonisti da inizio anno contro la Top Volley Cisterna (ottava classificata), mentre la Gas Sales Bluenergy Piacenza ha superato al quinto set la WithU Verona nella sfida tra quarta e quinta forza della graduatoria d’andata. Tre successi esterni in quattro partite nel turno dei Quarti di Finale.

Le Semifinali di sabato 25 febbraio si disputeranno alle 15.30 (Perugia – Verona) e alle 18.00 (Trento-Milano), mentre la Finale è prevista alle 18.00 di domenica 26, salvo cambi di orario dovuti alla programmazione di Rai Sport.

Dal 15 dicembre sono in vendita online i biglietti dell’evento. Eccezionalmente, ci sarà da subito una promozione imperdibile: solo sul sito www.ticketone.it sarà possibile acquistare degli abbonamenti (2 o 4) per entrambe le giornate di gare grazie alla “Promo Natale”, valida fino al 31 dicembre, che garantisce un risparmio economico sull’acquisto già nelle prime fasi della vendita libera. Acquistando l’abbonamento e conservandolo, si avrà inoltre diritto ad accedere alla prelazione per la partita inaugurale degli Europei maschili tra Italia e Belgio, in programma il 28 agosto 2023 al Foro Italico di Roma (da esercitare entro il 28 luglio).

La “Promo Natale” valida fino al 31/12 solo su TicketOne

SETTORE C

25 euro ad abbonamento (anziché 28 euro)

SETTORE A-B

40 euro ad abbonamento (anziché 45 euro)

Link biglietteria (TicketOne)

https://www.ticketone.it/artist/del-monte-coppa-italia/