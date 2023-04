Il mondo della pallavolo piange Lino Mangionami, figura storica del volley laziale che per molti anni ha ricoperto il ruolo di responsabile della sezione sport del CUS Roma. Nel corso della sua lunga carriera Lino è stato un apprezzato tecnico che ha disputato campionati di serie A e serie B, per poi dedicarsi a ruoli dirigenziali, quali responsabile degli allenatori del Lazio e consigliere regionale per due mandati.

Da parte del presidente Giuseppe Manfredi, dei vicepresidenti Adriano Bilato e Luciano Cecchi, del segretario generale Stefano Bellotti, del Consiglio Federale e dell'intera Federazione Italiana Pallavolo vanno alla famiglia Mangionami sentite condoglianze.