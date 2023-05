Il palinsesto TV dei DHL Test Match Torunament

Dopo averla presentata martedì 2 maggio al Museo nazionale della scienza e della tecnologia di Milano, ha preso ufficialmente il via la stagione 2023 delle nazionali seniores azzurre. Nella giornata di ieri infatti, le due nazionali si sono ritrovate per portare avanti i primi rispettivi collegiali. Le azzurre di Davide Mazzanti si sono radunate a Lanciano (CH), mentre per gli azzurri di Ferdinando De Giorgi la stagione ha preso il via a Cavalese (TN).

Come noto, saranno i DHL Test Match Tournament i primi impegni ufficiali per le due squadre azzurre. Le campionesse d’Europa in carica affronteranno al Palazzetto dello Sport di Lanciano (CH) la Croazia e il Canada, mentre i campioni del Mondo se la vedranno al Pala Arpad Weisz di Cavalese (TN) contro l’Olanda e la Bulgaria.

IL PALINSESTO TV

Nazionale femminile

22 maggio

Ore 21, Italia VS Croazia

Diretta web Rai News, Differita Rai Sport HD

23 maggio

Ora: 21:00, Italia VS Canada

Diretta Rai Sport HD

24 maggio

Ora: 20:00, Canada VS Croazia

Nazionale maschile

23 maggio

Ora: 21:00, Bulgaria VS Olanda

24 maggio

Ora: 21:00, Italia VS Olanda

Diretta web Rai News, Differita Rai Sport HD

25 maggio

Ora: 21:00, Italia VS Bulgaria

Diretta Rai Sport HD