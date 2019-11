Il presidente Cattaneo domani all'evento "Lo Sport oltre lo Sport"

Il presidente Pietro Bruno Cattaneo sarà tra gli ospiti del primo incontro del ciclo "Lo Sport oltre lo Sport", promosso dalla sezione sportiva del quotidiano Il Foglio in vista delle Olimpiadi invernali di Milano e Cortina 2026. Quello che si terrà domani mattina, dal titolo Giocare in casa. I luoghi dello Sport in una città che cambia, si terrà alle ore 10.30 presso la sala A del Palazzo del Coni di Milano in via Piranesi. Tra gli ospiti, il numero uno del Coni Giovanni Malagò, il presidente del Credito Sportivo Andrea Abodi, l'Assessore allo Sport della Regione Lombardia Martina Cambiaghi, l'Assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri, il presidente del Milan Paolo Scaroni, l'amministratore delegato dell'Inter Alessandro Antonello, il segretario generale Fidal Fabio Pagliara e l'atleta Filippo Tortu.