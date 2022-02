Serie A2F: azzurrine in campo domani e domenica pomeriggio

Anche in questa settimana il Club Italia CRAI sarà chiamato agli straordinari. Le azzurrine, infatti, affronteranno un doppio turno di campionato. Domani pomeriggio alle 18 Pelloia e compagne scenderanno in campo sul taraflex del Centro Pavesi Fipav di Milano per sfidare Tecnoteam Albese Volley Como nel recupero della 13ª giornata del Girone B del Campionato vivo Serie A2 (il 2° turno del ritorno era in programma il 26 dicembre). Nel weekend, invece, le giovani della formazione federale, allenate dal tecnico Marco Mencarelli, saranno in trasferta a Soverato dove, alle 17, sfideranno le padrone di casa della Ranieri International per la 19ª giornata della regular season.

Nello scorso weekend le azzurrine hanno ceduto per 3-1 nella gara casalinga con Catania; Albese ha osservato il turno di riposo previsto dal calendario e Soverato ha superato al tie-break Montecchio nella gara disputata in Calabria.

Un periodo particolarmente intenso per il Club Italia CRAI che nel corso del mese di febbraio affronterà in totale 7 match tra recuperi e gare in calendario.

“Dopo una lunga pausa a causa della pandemia, in queste settimane stiamo giocando tanto – commenta la schiacciatrice azzurrina Dominika Giuliani -. Nei primi due match disputati dopo lo stop siamo riuscite a vincerein entrambi i casi al tie-break. Abbiamo dimostrato il nostro gioco, aspetto che ci è invece mancato nelle due ultime partite. Ora dobbiamo reagire per uscire da questo momento di difficoltà. Albese è una formazione che conosciamo bene, ma che riesce a metterci in difficoltà e sarà necessario ritrovare l’intesa migliore in campo e un buon gioco per riuscire a conquistare un risultato positivo. Con Soverato speriamo di bissare il successo dell’andata, ma non sarà una sfida semplice: arrivano da una vittoria e vorranno sicuramente allungare la striscia positiva”.

Al secondo anno al Club Italia CRAI, Giuliani racconta così la propria esperienza: “La stagione passata ero la più piccola del gruppo. Sapevo di non avere molto spazio in campo durante il Campionato (in realtà poi ho giocato più del previsto) ma mi è servito molto. Le mie compagne erano un esempio per me e sono riuscita a fare progressi. Sicuramente è stata molto importante l’esperienza che ho maturato al Mondiale Under 18 in Messico e quest’anno, ora qui ci sono atlete più piccole di me, i ruoli si sono invertiti. Sono felice di trovare spazio in campo, di portare il mio contributo alla squadra e di poter trovare continuità e proseguire il mio percorso di crescita”.

ARBITRI – La partita di domani, il fischio di inizio è fissato per le ore 18, sarà arbitrata da Simone Fontini e Marco Pasin.

DIRETTA – Tutti i match del Campionato vivo Serie A2 Femminile sono visibili in diretta streaming sul canale Youtube di Volleyball World (QUI).

BIGLIETTI - L'ingresso al Palazzetto del Centro Pavesi Fipav di Milano, gratuito con prenotazione del posto su eventbrite.it (QUI), è consentito solo alle persone munite di super green pass. La capienza dell’impianto è ridotta al 35%. Durante la permanenza all’interno del palazzetto è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed è fatto divieto di consumare cibo e bevande.

CLASSIFICA – Questa la classifica del girone B del Campionato vivo Serie A2 Femminile:

1. Cda Talmassons 36*; 2. Eurospin Ford Sara Pinerolo 35**; 3. Lpm Bam Mondovì 33*; 4. Ipag Sorelle Ramonda Montecchio 30; 5. Itas Ceccarelli Group Martignacco 24; 6. Ranieri International Soverato 22**; 7. Tecnoteam Albese Volley Como 21***; 8. Club Italia CRAI 15**; 9. Anthea Vicenza 13*; 10. Rizzotti Design Pallavolo Sicilia Catania 10*; 11. Egea Pvt Modica 4*

(*una partita in meno; **due partite in meno; ***tre partite in meno).