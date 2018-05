Nazionale Seniores Maschile: i convocati di Blengini per il collegiale a Reggio Calabria e Catania

Dopo il primo collegiale in corso di svolgimento presso il CPO Giulio Onesti e che si concluderà sabato 12 maggio, la Nazionale Maschile Seniores tornerà a radunarsi in tarda mattinata lunedì direttamente all’aeroporto di Fiumicino da dove partirà alla volta di Reggio Calabria dove venerdì alle ore 18 è in programma il primo test match contro l’Australia (PalaCalafiore), partita che il giorno seguente verrà replicata a Catania (ore 20.30, PalaCatania).

Per la settimana di lavoro in Sud Italia, il CT Gianlorenzo Blengini ha convocato: Oleg Antonov (Ziraat Bankasi), Andrea Argenta (Azimut Modena), Fabio Balaso (Kioene Padova), Michele Baranowicz (Wixo LPR Piacenza), Enrico Diamantini (Bunge Ravenna), Daniele Mazzone (Azimut Modena), Gabriele Nelli (Kioene Padova), Simone Parodi (Wixo LPR Piacenza), Alberto Polo (Kioene Padova), Giacomo Raffaelli (Bunge Ravenna), Luigi Randazzo (Kioene Padova), Salvatore Rossini (Azimut Modena), Roberto Russo (Club Italia), Simone Giannelli (Diatec Trentino).

Programma amichevoli

18 maggio ore 18, Reggio Calabria, PalaCalaFiore – Diretta Rai Sport

19 maggio ore 20.30 Catania, PalaCatania - Differita Rai Sport ore 22

Accrediti stampa

Giornalisti, fotografi e media interessati ad assistere ai due test match dovranno inviare una mail all’indirizzo comunicazione@federvolley.it, specificando i propri dati (nome, cognome, numero di telefono, mail e nome della testata giornalistica).

Biglietteria

I tagliandi per il primo match in programma a Reggio Calabria sono acquistabili presso il Comitato Territoriale fino a domenica, mentre da lunedì mattina la biglietteria sarà direttamente presso l’impianto di gioco.

Prezzi - Parterre: 15 euro; tribuna 10 euro; curva 5 euro. Promozione per società e scuole: ogni 12 tagliandi 2 sono gratis; ragazzi dai 6 agli 11 anni in curva 3 euro, tribuna 5, parterre 10 euro.

La gara di Catania ha invece già fatto registrare il sold out.