AeQuilibrium Cup – TDR: i verdetti nel torneo maschile al termine della seconda giornata

Campobasso. Si è conclusa con il tabellone maschile la seconda giornata dell’Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni, la manifestazione riservata alle ragazze under 15 e ai ragazzi under 16.

Nel torneo maschile, invece, la seconda giornata del Trofeo delle Regioni ha visto sorridere il poker di rappresentative composto da Lombardia, Veneto, Lazio e Marche. Per Veneto e Lombardia si tratta di una conferma dopo i buoni risultati ottenuti nella giornata inaugurale, restando ancora imbattute.

Nel raggruppamento B composto dalle formazioni che concorreranno per la classifica dal 13esimo al 21esimo Liguria, Piemonte e Alto Adige hanno chiuso i propri triangolari al primo posto.

Tornando alla Pool A, nel girone A1, giocato alla palestra Montini di Campobasso la Lombardia come detto ha fatto bottino pieno prima con il Friuli Venezia Giulia, regolato senza troppe difficoltà in due set (25-8, 25-18) e poi la rappresentativa umbra battuta con il punteggio di 2-0 (25-13, 25-14). Nell’altro match del girone l’Umbria ha piegato al tie-break il Friuli Venezia Giulia 2-1 (25-23, 22-25, 15-12).

Al PalaVazzieri (Girone B) c’è stato il combattuto confronto tra Sicilia e Calabria, risolto dopo una vera e propria maratona dai calabresi al tie-break 2-1 (26-24, 24-26, 15-8).

Il Veneto dopo la vittoria per 2-0 (25-13, 25-19) sulla Calabria si è imposta con il punteggio di 2-0 (25-15, 25-19) contro la selezione siciliana chiudendo con 6 punti il proprio raggruppamento.

A Vinchiaturo, sede del girone C, sono andate in scena delle gare molto intense. Nel primo incontro il Lazio ha battuto al termine di un match che ha regalato spettacolo ai presenti sugli spali ha superato per 2-0 (25-18, 25-20) la Puglia.

La selezione pugliese si è poi dovuta arrendere anche al Trentino. La squadra trentina si è dimostrato anche oggi in buona forma e ha portato a casa la preziosa vittoria per 2-0 (25-20, 25-19). Nell’ultimo match di giornata il Lazio ha conquistato una preziosa vittoria ai danni del Trentino. La squadra laziale dopo aver vinto il primo set 25-17 ha chiuso la pratica nel secondo con un netto 25-6.

Spostandoci nel girone D, giocato nell’Impianto di Villa De Capoa protagonista questa mattina dell’inaugurazione alla presenza di Francesca Piccinini, le Marche hanno compiuto una vera e propria impresa. La squadra guidata in panchina da Romano Giannini ha superato 2-0 (25-16, 25-22) la Toscana e poi nell’ultimo incontro di giornata ha battuto l’Emilia Romagna 2-1 (18-21, 25-21, 15-10).

Il confronto tra Toscana ed Emilia Romagna e, invece, è stato vinto da quest’ultima compagine con il punteggio di 2-0 (25-21, 25-14).

Domani il torneo femminile inizierà come di consueto alle ore 9 con le gare eliminatorie che decreteranno le formazioni che accederanno alle semifinali previste venerdì 30 giugno. Alle 15.30 il via alle partite maschili. Tutte le gare saranno visibili in diretta e disponibili ondemand sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI

Tutti i risultati del torneo maschile QUI

La gallery fotografica di giornata è disponibile QUI

Formula di gioco

Le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking verranno inserite nella POOL A e saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto verranno inserite nella POOL B e saranno suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H). Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale. Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.