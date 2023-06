AeQuilibrium Cup – TDR: Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto protagoniste della seconda giornata femminile

Campobasso. Si è conclusa, all’insegna dei valori di sana competitività che caratterizzano l’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni, la seconda giornata di gare femminile, la prima della seconda fase.

Fase che ha visto primeggiare nei rispettivi gironi della Pool A Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto. Riscatto per Trentino, Calabria e Friuli Venezia Giulia che hanno vinto, invece, i loro gironi nella Pool B.

Nel girone A1 della Pool A1 è stata ancora una volta la Lombardia a mettersi in mostra e fare la voce grossa, vincendo con le Marche 2-0 (25-14, 25-6) e bissando il successo contro la Sardegna 2-0 (25-9, 25-14). Ha completato il programma gare al Montini di Campobasso la sfida tra Sardegna e Marche. Gara vinta dalla rappresentativa marchigiana in due set (25-19, 25-19).

Nel girone B1 andato in scena al PalaVazzieri Toscana e Sicilia hanno dato vita ad un match bello e combattuto. Alla fine sono state le isolane a festeggiare al tie-break dopo un primo set vinto 25-23 ed un secondo perso 25-16 grazie ad un terzo parziale da 15-6. Il Lazio successivamente ha centrato due importanti vittorie. La prima per 2-0 (25-14, 25-12) ai danni della Sicilia e la seconda contro la selezione della Toscana per 2-0 (26-24, 25-17).

A Vinchiaturo, sede del girone C1, per il Piemonte sono arrivati un successo sull’Abruzzo con parziali per 2-0 (25-19, 25-20) e poi sull’Emilia Romagna con un primo parziale combattuto (26-24) ed un secondo invece ceduto 25-13.

Bene anche il Veneto, che nel girone D1 giocato allo Sturzo- impianto utilizzato al posto del Pala De Capoa protagonista questa mattina dell’inaugurazione al termine della riqualificazione compiuta da AIA in collaborazione con la FIPAV- ha vinto per due a zero il doppio confronto con Liguria e Campania. Nell’altro match che ha visto affrontarsi Campania e Liguria c’è stata la vittoria della formazione ligure che ha battuto 2-0 (25-22, 25-21) la Campania.

Nel raggruppamento B, invece, che vede gareggiare le formazioni che concorreranno per la classifica dal 13esimo al 21esimo Friuli Venezia Giulia, Trentino e Calabria hanno chiuso i rispettivi raggruppamenti al primo posto.

Le squadre femminili hanno mosso un altro importante passo in avanti verso la definizione degli accoppiamenti delle semifinali che saranno determinate al termine di tutte le partite in programma domani 29 giugno.

Dalle ore 15.30 spazio al torneo maschile con le gare in diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI

Alle gare che si stanno giocando negli impianti di Campobasso e del suo hinterland , presente anche consigliere federale Gianfranco Salmaso che questa mattina ha preso parte alla cerimonia di consegna del campo ristrutturato grazie al contributo di AIA Aequilibrium all’interno della palestra comunale Villa de Capoa.

Tutti i risultati torneo femminile QUI

La gallery fotografica QUI

Formula di gioco

Le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking verranno inserite nella POOL A e saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto verranno inserite nella POOL B e saranno suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H). Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale. Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.