AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: assegnati i titoli in Abruzzo, Calabria, Puglia, Toscana e Sicilia

Si sono conclusi gli AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori in Sicilia, Toscana, Abruzzo, Calabria e Puglia giocati dal 29 aprile al primo maggio.

In Puglia con una festosa premiazione si è conclusa la 31a edizione del Trofeo Meschini, Trofeo dei Territori che ha coinvolto oltre cento atleti ed atlete nati tra il 2008 e il 2010 suddivisi nelle proprie rappresentative territoriali in quello che si presenta a tutti gli effetti come primo impegno a livello agonistico in rappresentativa per tanti atleti che nel corso della stagione hanno fatto parte dei processi di qualificazione insieme ai tecnici del CQR con l'obiettivo di formare la selezione regionale del futuro. Guardando ai risultati è stata una doppia vittoria delle selezioni dell'Area Lecce con la maschile che si è imposta in finale per 3-0 sull'Area Bari-Bat-Foggia mentre la femminile ha avuto la meglio col risultato di 2-1 sull'Area Bari nelle finali giocate sul campo di Copertino dopo una giornata che ha visto scendere in campo le rappresentative tra Copertino, Monteroni di Lecce e Carmiano. Sul terzo gradino del podio l'Area Brindisi-Taranto sia al femminile che al maschile.

Ortona e Orsogna, invece, sono state le vetrine dell’Aequilibrium Cup -Trofeo dei Territori 2023 in Abruzzo che ha messo a confronto i migliori talenti abruzzesi scelti dagli staff delle selezioni territoriali (Nord Ovest – Sud Est) dopo un lungo periodo di selezione e qualificazione effettuato sui vari territori della Regione. A conquistare il titolo regionale femminile è stata la selezione SUD EST, mentre a trionfare nel maschile è stata la rappresentativa del SUD EST A.

Tanto spettacolo e divertimento anche a Comiso, Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina con l’ AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Sicilia. Nella categoria under 14 femminile c’è stata la vittoria della selezione del CT Catania. Nella gara valevole il titolo regionale le atlete catanesi hanno superato per 3-0 (25-9, 25-18, 25-15) Trapani. Anche nel torneo maschile c’è stata l’affermazione del comitato di Catania che nella finale 1°-2° posto si è imposto con il punteggio di 3-0 (25-16, 25-15, 25-18) sul CT di Messina.

In Toscana le cittadine di Cecina, Donarico, Rosignano Solvay e Castelnuovo della Misericordia in provincia di Livorno, hanno ospitato il massimo evento giovanile di pallavolo regionale che per tre giorni (29 aprile – 1° maggio) ha messo a confronto le selezioni provinciali under 13 e 14 femminile e under 14 e 15 maschile. Nella categoria under 13 femminile c’è stata l’affermazione del CT Basso Tirreno che ha superato in finale il CT Firenze. Terzo gradino del podio, invece, per il CT Etruria.

La rappresentativa del Basso Tirreno ha conquistato il titolo nella categoria Under 14 maschile, mentre Firenze ha vinto il titolo femminile.

Nell’under 15 maschile il CT Firenze ha conquistato il Trofeo dei Territori 2023. Alle loro spalle il CT Basso Tirreno e CT Etruria si sono classificati rispettivamente al secondo e terzo posto. Tre giorni, dunque, nei quali 16 selezioni territoriali si sono sfidate dando vita ad uno spettacolo dentro e fuori dal campo.

A Crotone nella giornata della festa dei lavoratori si è svolta, invece, l'ultima tappa dell’AeQuilibrium Cup Trofeo dei Territori della Calabria. Le rappresentative maschili (U15) e femminili (U14) di Cosenza, Calabria Centro e Reggio Calabria si sono sfidate nell'ultimo appuntamento annuale. La giornata ricca di sport, ancor prima delle squadre vincitrici, ha premiato la crescita sportiva a livello territoriale e regionale. Nel torneo femminile c’è stato l’affermazione della rappresentativa di Reggio Calabria, mentre Calabria Centro ha vinto il Trofeo maschile.

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione trofeodelleregioni.it: (QUI) Toscana (QUI) Abruzzo (QUI), Calabria (QUI), Puglia (QUI).

Il Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Campania, Molise e Basilicata – 7 maggio

Friuli Venezia Giulia – 7 maggio

Liguria – 28 maggio

Lombardia – 28 maggio

Piemonte e Valle d’Aosta – 28 maggio

Emilia Romagna – 27 e 28 maggio

Umbria – 11 giugno

In foto un momento della premiazione dell'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori dell'Abruzzo

In foto un momento della premiazione dell'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Puglia

In foto un momento della premiazione dell'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Sicilia

In foto un momento della premiazione dell'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Toscana. In copertina la cerimonio di premiazione del Trofeo dei Territori della Calabria