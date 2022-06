AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: assegnati i titoli in Abruzzo, Emilia Romagna e Liguria

Giovedì 2 giugno si sono concluse le gare delle AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori dell’Abruzzo, Emilia Romagna e Sicilia. Il Palazzetto dello sport di Montorio (TE), grazie anche alla bella cornice di pubblico, è stato il teatro del trofeo dell’Abruzzo che ha messo a confronto i migliori talenti abruzzesi under 14 e under 15 scelti dagli staff territoriali (Nord Ovest – Sud Est) dopo un lungo periodo di selezione e qualificazione effettuato sui vari territori della regione. A conquistare il titolo regionale femminile è stata la selezione Nord Ovest B, mentre a trionfare nel maschile è stata la rappresentativa del Sud Est 2.

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori Abruzzo

I risultati

Femminile:

Nord Ovest A – Sud Est B 2-1 (18-25/25-15/16-14)

Nord Ovest B – Sud Est A 2-0 ( 25-14/25-22)

Sud Est B – Sud Est A 1-2 ( 21-25/25-19/15-8)

Nord Ovest A - Nord Ovest B 0-2 (21-25/17-25)

Maschile:

Sud Est 1- Nord Ovest 2-0 (25-23/26-24)

Nord Ovest – Sud Est 2 0-2 (18-25/12-25)

Sud Est 1 – Sud Est 2 0-2 ( 18-25/24-26)

Selezione Nord Ovest+ Selezione Sud Est – Sud Est 2 0-2 ( 15-25/18-25)

L’ AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Liguria si è disputato, invece, al PalaDuferco Paolo Corradi di Arenzano (GE) e al PalaDamonte di Cogoleto (GE). Dopo due anni di stop, il Trofeo dei Territori “Aequilibrium Cup” riservato alle Rappresentative Territoriali Under 15 Maschili e Under 14 Femminili è tornato con un grande successo di partecipazione. Al PalaDamonte di Cogoleto si sono affrontate le formazioni femminili. Doppia vittoria per la selezione Liguria Centro di Paolo Repetto (3-0 al Ponente e stesso risultato al Levante). Nella terza gara vittoria in tre set e secondo posto in graduatoria per il CT Ponente di Raffaele Sini. Terza piazza quindi per il CT Levante di Valeria Scisciò.

Al PalaCorradi di Arenzano si sono affrontate le selezioni maschili. Grande equilibrio nella prima gara vinta dal CT Ponente di Alberto Andreis sul CT Centro allenato da Marco Cortellini (3-2). I genovesi si “rifanno” sul CT Levante allenato da Andrea Cecchi (3-1) che a sua volta nella terza sfida supera il CT Ponente in quattro set. La classifica finale premia quindi Liguria Centro (4 punti), davanti a Levante (3) e Ponente (2).

Tutti i risultati sono disponibili QUI

Si è svolta a Cesena e Forlimpopoli l’edizione 2022 dell’Aequilibrium Cup- Trofeo dei Territori dell’Emilia Romagna. Nella categoria under 14 femminile c’è stata la vittoria della selezione del CT Piacenza. Nella gara valevole per il titolo regionale le atlete piacentine hanno superato per 2-0 (25-22, 25-16) Ravenna. Ha chiuso al terzo posto, invece, la rappresentativa del CT di Parma, che nella finale per il terzo e quarto posto ha battuto con il punteggio di 2-0 (25-20, 25-15) Bologna.

Nel torneo maschile Modena ha conquistato il Trofeo dei Territori 2022. I ragazzi del comitato territoriale di Modena hanno avuto la meglio sul CT di Bologna in una finale indirizzata in proprio favore fin dalle fasi iniziali e vinta con il risultato di 2-0 (25-15, 25-18). Terzo posto a Parma che ha battuto nella finalina la selezione di Ravenna per 2-1 (15-25, 25-16, 15-12).

Il prossimo appuntamento con il Trofeo dei Territori è in Veneto dove sabato 4 e domenica 5 giugno nei comuni di nei comuni di Montegrotto Terme, Abano Terme, Battaglia Terme, Torreglia e Limena elezioni provinciali under 14 femminili e under 15 maschili in rappresentanza dei CT di Padova, Rovigo, Treviso/Belluno, Venezia, Verona e Vicenza.

In foto le rappresentative vincitrici del Trofeo dei Territori dell'Abruzzo

In foto le rappresentative vincitrici del Trofeo dei Territori della Liguria

In foto la rappresentativa femminile vincitrice del Trofeo dei Territori dell'Emilia Romagna