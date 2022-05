AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: assegnati i titoli in Campania

Si è concluso domenica 8 maggio a Napoli l’Aequilibrium Cup -Trofeo dei Territori della Campania. A conquistare il titolo regionale maschile e femminile sono state le rappresentative del CT FIPAV Napoli. Al termine di una giornata all’insegna del divertimento e del sano agonismo, il comitato partenopeo è salito sul gradino più alto dei due podi seguito da Fipav Salerno e Fipav Caserta. Quarto posto per il Comitato Territoriale Irpinia Sannio. Festa grande al PalaVesuvio dove nelle palestre B e C si sono svolte i match dedicati alle categorie territoriali U15 maschile e U14 femminile alla presenza dei presidenti dei Comitati Territoriali campani, Carmine Menna (Napoli), Gaetano Cinque (Caserta), Stefano Aquino (Irpinia-Sannio) e Salerno (Massimo Pessolano) oltre a quella dei Consiglieri Regionali, Umberto Capolongo, Ernesto Avitabile e Gino Saetta.

Il programma di gara è stato aperto dalla sfida del tabellone femminile tra Irpinia Sannio contro il CT Salerno e in quello maschile tra Napoli e Caserta. Vittoria per 2-0 (25-6, 25-17) delle salernitane sul Taraflex della Palestra C del PalaVesuvio mentre i ragazzi del C.T. Partenopeo sono riusciti ad imporsi 2-1 (25-21, 20-25, 16-14) su Caserta al termine di uno spettacolare ed accesissimo tiebreak nella vicina Palestra B. Nei match successivi Napoli femminile ha superato per 2-0 (25-11, 25-15) Caserta mentre i ragazzi di Salerno hanno avuto la meglio sui parietà di Irpinia-Sannio 2-1.

Non è cambiato il copione nelle gare pomeridiane. La Palestra C ha ospitato le due finalissime tra Napoli e Salerno dell’edizione 2022 dell’Aequilibrium Cup -Trofeo dei Territori della Campania mentre nella B si sono disputare le finali per il terzo e quarto posto posto tra Caserta e Irpinia - Sannio. Nella finale 1°-2° posto femminile, le ragazze di coach Massimiliano Menditti, hanno sconfitto con un netto 2-0 (25-12, 25-20) il CT FIPAV Salerno. Sul gradino più basso del podio si è piazzato il CT della fipav Caserta che ha battuto 2-0 (25-22, 25-20) la selezione Irpinia-Sannio.

Nel tabellone maschile, invece, la formazione partenopea si è imposta con il punteggio di 2-1 (22-25, 25-21, 15-8) sulla selezione di Salerno. Nella finale per il 3°-4° posto Caserta si è imposta contro Irpinia-Sannio per 2-0 (25-18, 25-22).

La gallery fotografica completa della giornata è disponibile QUI

Prossimo appuntamento con il Trofeo dei Territori 2022 a Massafra (TA) domenica 15 maggio.

Il Calendario dei Trofei dei Territori

Puglia: 15 maggio – Massafra (TA)

Calabria: 28 maggio - sede da definire

Sicilia: 29 maggio

Emilia Romagna: 2 giugno – Cesena

Abruzzo: 2 giugno - Montorio al Vomano (TE)

Veneto: 4-5 giugno – Montegrotto Terme (PD)

La selezione maschile del CT FIPAV Napoli vincitrice del Trofeo dei Territori della Campania 2022. In copertina la selezione femminile del CT FIPAV Napoli.