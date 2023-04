AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: assegnati i titoli nel Lazio, Marche e Veneto

S’è conclusa martedì 25 aprile con la doppietta del CQT Roma l’avventura dell’Aequilibrium Cup - Trofeo dei Territori 2023 del Lazio. Il palazzetto dello sport di Montefiascone, stracolmo di pubblico, ha salutato le formazioni capitoline durante la cerimonia di premiazione: sia nella classifica femminile sia in quella maschile Roma ha centrato la vittoria netta e lo ha fatto sempre con la rappresentativa di Viterbo. Nelle finali per il terzo posto successo di Latina, anche qui sia nella maschile sia nella femminile, con il medesimo avversario ovvero Frosinone. Nella finale maschile il Latina ha superato 2-1 il Frosinone: dopo aver perso il primo set (23-25) i ragazzi del tecnico Gianluca D’Atino hanno vinto sia il secondo (26-24) sia il tie-break (15-10). Nella finale femminile per il terzo posto invece il Cqt di Latina guidato da Armando Iacovello ha vinto entrambi i set (25-7 e 25-16).

Nell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Veneto, invece, c’è stata la vittoria finale di Trento nel torneo maschile e Venezia in quello femminile. Nella finale maschile che metteva in palio il titolo U15M si sono affrontate Verona e Trento. Quest’ultima ha superato al PalaLanzi di Schio gremito in ogni ordine di posto la compagine scaligera con il punteggio di 2-1 (25-13, 29-31, 15-9). Ha chiuso al terzo posto, invece, la rappresentativa di Venezia.

Nel torneo femminile la selezione veneziana, dopo aver vinto il girone, ha battuto in finale Vicenza in due set 2-0 (25-22, 25-12) conquistando così il il 10° Trofeo dei Territori in 21 edizioni. Terzo posto finale per la selezione di Treviso-Belluno che ha chiuso il girone con 15 punti.

Aequilibrium Cup Trofeo dei Territori maschile

CLASSIFICA FINALE

1° Trento, 2° Verona, 3° Venezia, 4° Treviso-Belluno, 5° Vicenza, 6° Padova, 7° Rovigo.

Aequilibrium Cup Trofeo dei Territori femminile

CLASSIFICA FINALE

1° Venezia, 2° Vicenza, 3° Treviso-Belluno, 4° Padova, 5° Verona, 6° Trento, 7° Rovigo, 8° Bolzano

I colori e le emozioni dell’AeQuilibrium Cup hanno accesso anche gli impianti sportivi di Camerino, sede della fase finale dell’edizione 2023 del Trofeo dei Territori delle Marche che ha visto le migliori atlete e i migliori atleti della regione darsi battaglia nella giornata di ieri 25 aprile. La manifestazione, organizzata dal Comitato Regionale FIPAV Marche e dedicata alle selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili, ha portato in campo le formazioni giovanili dei quattro Comitati Territoriali marchigiani: Macerata, Ascoli Piceno/Fermo, Ancona e Pesaro. Ad aggiudicarsi il titolo femminile è stata la selezione di Ancona che ha vinto l’ultima partita decisiva contro il Comitato Territoriale di Ascoli Piceno/Fermo che si è battuto fino all’ultimo pallone. Due a uno il risultato finale del match, con la selezione delle Marche Sud che si era portata avanti un set a zero nella prima parte della partita. Al terzo posto, invece, si è posizionata Macerata che ha vinto lo scontro diretto contro Pesaro, anche qui in una sfida molto combattuta, terminata 2-1.

Nel torneo maschile, il titolo dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori delle Marche è andato a Macerata che ha ripetuto il successo dello scorso anno. Otto i punti raccolti nelle tre partite, frutto di tre vittorie che hanno permesso di posizionarsi sul gradino più alto del podio. Al secondo posto termina Ancona, che perde 2-1 lo scontro diretto contro Macerata e vince le altre due partite in modo convincente; quindi Pesaro e Ascoli Piceno/Fermo.

Aequilibrium Cup Trofeo dei Territori maschile

Classifica

1° Macerata, 2° Ancona, 3° Pesaro, 4° AscoliPiceno/Fermo

Aequilibrium Cup Trofeo dei Territori femminile

Classifica

1°Ancona, 2° AscoliPiceno/Fermo, 3° Macerata, 4° Pesaro

l Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Sicilia – 29 e 30 aprile

Toscana – 29 aprile e 1° maggio

Abruzzo – 1° maggio

Calabria – 1° maggio

Puglia – 1° maggio

Campania, Molise e Basilicata – 7 maggio

Friuli Venezia Giulia – 7 maggio

Liguria – 28 maggio

Lombardia – 28 maggio

Piemonte e Valle d’Aosta – 28 maggio

Emilia Romagna – 27 e 28 maggio

Umbria – 11 giugno

