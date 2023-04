AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: assegnati i titoli in Sardegna

Si è svolto domenica 2 aprile a Nuoro l'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Sardegna. La manifestazione, che ha inaugurato la stagione 2023 dei Trofei dei Territori, ha visto la partecipazione dei migliori talenti del volley giovanile sardo in rappresentanza dei vari Comitati Territoriali.

A trionfare nel torneo femminile e maschile sono state le rappresentative del Comitato Territoriale di Cagliari. Il torneo, svoltosi presso le palestre CONI, si è giocato con giocato con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata. La rappresentativa maschile del CT Cagliari ha prima vinto 3-0 contro Sassari per poi ripetersi contro Centro Sardegna sempre per 3-0.

Nel torneo femminile, invece, Cagliari ha superato 3-0 Sassari e nell’ultima sfida decisiva del girone all’italiana, la selezione del capoluogo regionale ha superato con il punteggio di 2-1 Centro Sardegna.

Le squadre che hanno preso parte all’Aequilibrium Cup erano composte da atlete nate negli anni 2009 – 2010 e atleti nati negli anni 2008 – 2009.

Soddisfazione per il Presidente del Comitato Regionale FIPAV Sardegna, Eliseo Secci: “Sono felice il successo dell’evento e per il risultato tecnico. È stata una bella festa della pallavolo giovanile sarda. Un ringraziamento alla città di Nuoro, che ci ha accolto calorosamente, ai Comitati Territoriali, alle Società e alle famiglie dei ragazzi”. All’evento erano presenti i rappresentanti della Dirigenza Regionale e Territoriali, il Sindaco di Nuoro, Andrea Soddu, e il Vicesindaco, Fabrizio Beccu.

Risultati AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Sardegna

Femminile

Cagliari – Sassari 3/0

Sassari – Centro Sardegna 3/0

Cagliari – Centro Sardegna 3/0

Maschile

Cagliari – Sassari 3/0

Sassari – Centro Sardegna 2/1

Cagliari – Centro Sardegna 2/1

Il Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Marche – 25 aprile

Lazio – 25 aprile

Veneto e Trentino – 24 e 25 aprile

Sicilia – 29 e 30 aprile

Toscana – 29 aprile e 1° maggio

Abruzzo – 1° maggio

Calabria – 1° maggio

Puglia – 1° maggio

Campania, Molise e Basilicata – 7 maggio

Friuli Venezia Giulia – 7 maggio

Liguria – 28 maggio

Lombardia – 28 maggio

Piemonte e Valle d’Aosta – 28 maggio

Emilia Romagna – 27 e 28 maggio

Umbria – 11 giugno