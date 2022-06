AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: assegnati i titoli in Veneto

I colori e le emozioni dell’ AeQuilibrium Cup- Trofeo dei Territori del Veneto hanno accesso il PalaBerta di Montegrotto Terme, sede dell’atto conclusivo dell’edizione 2022 che ha visto i migliori atleti della regione darsi battaglia il 4 e 5 giugno tra Abano Terme, Battaglia Terme, Torreglia, Limena ed appunto Montegrotto Terme.

Il programma del pomeriggio è stato aperto dalla Finale Under 15 maschile che ha visto contrapposte le Selezioni dei Comitati Territoriali di Vicenza e quello di Verona. Le due formazioni si erano incontrate nell’ultimo incontro del girone all’italiana e Vicenza aveva strappato la vittoria per 2-0 con un doppio 25-22 che è valso il primo posto.

Al pomeriggio i ragazzi di Coach Merlo hanno mostrato tutta la determinazione di riportare al trionfo la propria provincia. Le altezze da cui schiacciano Bertoncello, Boschini e Lucchetta non trovano opposizione nel muro avversario. Verona ha provato a resistere cambiando la diagonale palleggiatore – opposto e inserendo il secondo 2009 del roster Costa. Vicenza riparte con Bertoncello ed al coach di Verona non resta che sperare in una girandola di cambi che ha soprattutto il compito di far rifiatare i suoi titolari. Vicenza è implacabile e con capitan Boschini mette a segno il 25-9 finale.

Subito dopo la finale under 15 maschile, il Trofeo dei Territori è proseguito con la finale Under 14 femminile. Protagoniste della finalissima per l’oro sono stati i Comitati Territoriali di Verona e di Treviso Belluno. A comunicare che la musica era cambiata rispetto al match precedente è stata la palleggiatrice di Verona Sanna. Sospinte dai ragazzi U15 del proprio Comitato, vanno a prendersi il primo parziale con il punteggio di 25-10. Nel secondo set si è vista ancora una volta la superiorità di Verona che ha chiuso il parziale 25-11.

I titoli di coda sull’ AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori 2022 possono scorrere tra la piena soddisfazione di essere tornati a disputare una manifestazione così prestigiosa e titolata che vive della passione di più di 160 atleti pronti a dare tutto per il volley e per la maglia del proprio Comitato Territoriale.

La gallery fotografica completa della giornata conclusiva è disponibile QUI.

Prossimo appuntamento con il Trofeo dei Territori 2022 in Trentino Alto Adige sabato 18 e domenica 19 giugno.

I risultati

Finale maschile: Vicenza-Verona 2-0 (25-9; 25-20)

Finale femminile: Verona-Treviso Belluno 2-0 (25-10; 25-11)

La selezione femminile del CT Verona vincitrice del Trofeo dei Territoridel Veneto 2022. In copertina la selezione maschile del CT Vicenza.