AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Lombardia: assegnati i titoli 2022

Si è conclusa a Bormio (SO) l’edizione 2022 dell'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Lombardia. A trionfare nel torneo femminile è stata la compagine del comitato FIPAV Milano-Monza-Lecco. Nella finale per il primo e secondo posto, le ragazze di Gianpaolo Palumbo hanno battuto Bergamo con il punteggio di 2-0 (25-22, 25-20). Sul gradino più basso del podio si è piazzato il comitato di Brescia che ha battuto 2-0 (25-12, 25-19) la selezione di Varese. Nel torneo maschile, invece, è stata la formazione di Bergamo ad aggiudicarsi il Trofeo dei Territori 2022. In un match molto intenso ed equilibrato, la squadra del coach Giorgio Riccardi ha avuto la meglio su Milano-Monza-Lecco con il punteggio di 2-0 (25-22, 25-20). Lo splendido pubblico del Palasport Pentagono di Bormio ha applaudito i vincitori al termine di una due giorni di grande sport e divertimento, organizzata dal CR Fipav Lombardia insieme al Comitato territoriale Fipav di Sondrio e la Unione Sportiva Bormiese. Sul terzo gradino del podio la formazione di Varese che nella finale 3°-4° posto ha superato Bergamo 2-0 (25-17, 25-20).

Tutti i risultati sono disponibili QUI

La fotogallery del Trofeo di Territori della Lombardia è QUI

Nella giornata di oggi 25 aprile, invece, sono in programma le AeQuilibriumCup - Trofei dei Territori della Toscana, Lazio, Marche, Friuli Venezia Giulia e Sicilia.

Il Calendario dei Trofei dei Territori

Lombardia: 23-24 aprile – Bormio (SO)

Toscana: 24-25 aprile – Castelfiorentino, Certaldo, Gambassi Terme e Montaione (FI)

Lazio: 25 aprile - Guidonia e Tivoli (RM)

Marche: 25 aprile - Camerino (MC)

Friuli Venezia Giulia: 25 aprile - Prata e Brughera (PN)

Sicilia: 25 aprile e 29 maggio

Campania: 8 maggio – Napol

Puglia: 15 maggio – Massafra (TA)

Calabria: 28 maggio - sede da definire

Emilia Romagna: 2 giugno - Cesena

Abruzzo: 2 giugno - sede da definire

Veneto: 4-5 giugno – Montegrotto Terme (PD)