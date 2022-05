AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Puglia: vittorie per le selezioni di Brindisi-Taranto e Bari-BAT- Foggia

Il PalaSporting di Massafra (TA), impreziosito da una bella cornice di pubblico, è stato il teatro dell’Aequilibrium Cup -Trofeo dei Territori della Puglia che ha messo a confronto i migliori talenti pugliesi nati tra il 2007 e il 2009, scelti dagli staff delle selezioni territoriali dopo un lungo periodo di selezione e qualificazione effettuato sui vari territori della regione. A conquistare il titolo regionale femminile è stata la selezione di Brindisi-Taranto, mentre a trionfare nel maschile è stata la rappresentativa di Bari-BAT-Foggia. In entrambi i tornei gli incontri si sono disputati con 3 set obbligati a 25 punti.

Nel torneo femminile Brindisi-Taranto ha, dunque, battuto in finale il CT Lecce con il punteggio di 3-0 (25-19, 25-14, 25-15). Sul gradino più basso del podio sono salite le ragazze del comitato territoriale di Bari, vincitrici nella finale per il terzo e quarto posto contro BAT- Foggia per 3-0 (25-12, 25-15, 25-8).

È invece la selezione Bari-BAT- Foggia che ha trionfato nel torneo maschile delle l’Aequilibrium Cup -Trofeo dei Territori della Puglia, giocato anch’esso presso il PalaSporting e la Palestra I.I.S.S. “De Ruggieri” di Massafra. La squadra guidata dal tecnico Nicola Matera, dopo aver collezionato una sconfitta contro Lecce Sud e una vittoria contro Brindisi-Taranto-Lecce Nord nel girone eliminatorio, ha superato in finale Lecce sud per 2-1 (25-10, 21-25, 25-11), regalandosi un pomeriggio di festa. Si conclude così un evento, organizzato dal CR FIPAV Puglia, che ha coinvolto oltre 100 atlete ed atleti provenienti da tutte le provincie della regione

La gallery fotografica completa della giornata è disponibile QUI

Prossimi appuntamenti con il Trofeo dei Territori 2022 il 28 maggio in Calabria e 29 maggio in Sicilia.

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Puglia

Le rappresentative partecipanti

Trofeo femminile

BAT-Foggia (Area 1), Bari (Area 2), Brindisi-Taranto (Area 3), Lecce (Area 4)

Trofeo maschile

Bari-BAT-Foggia (Area 1), Lecce Sud (Area 2), Brindisi-Taranto-Lecce Nord (Area 3)

I risultati

Domenica 15 maggio 2022

Femminile

Semifinali (PalaSporting)

Bari vs Brindisi-Taranto 1-2 (26-24, 20-25, 20-25)

BAT-Foggia vs Lecce 0-3 (13-25, 20-25, 20-25)

Finale 1°-2° posto (PalaSporting)

Brindisi-Taranto vs Lecce 3-0 (25-19, 25-14, 25-15)

Finale 3°-4° posto (Palestra I.I.S.S. “De Ruggieri”)

Bari vs BAT-Foggia 3-0 (25-12, 25-15, 25-8)

Maschile

Girone eliminatorio (Palestra I.I.S.S. “De Ruggieri”)

Lecce Sud vs Brindisi-Taranto-Lecce Nord 2-1 (25-16, 25-21, 21-15)

Bari-BAT-Foggia vs Brindisi-Taranto-Lecce Nord 2-1 (25-15, 25-20, 23-25)

Bari-BAT-Foggia vs Lecce Sud 1-2 (25-23, 29-31, 23-25)

Fase Finale

Finale 1°-2° posto (PalaSporting)

Lecce Sud vs Brindisi-Taranto-Lecce Nord 1-2 (10-25, 25-21, 11-25)

Le rappresentative vincitrici dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Puglia

Area Brindisi-Taranto femminile

Angiulli Asia (2008 Volley Monteiasi), Capuzzimati Gloria (2008 Amatori Volley Pulsano), Cascione Gaia (2008 Insieme Volley San Donaci), D’Amuri Noemi (2008 Volley S. Lorenzo Francavilla), Filomeno Micaela (2008 Vitrotek Volley Leporano), Fiore Gaia (2008 Casale Volley 3 Brindisi), Garofalo Greta (2008 Volley S. Lorenzo Francavilla) Larotonda Giulia (2008 Eurovolley Sant’Elia Brindisi), Lazzaro Giada (2008 Volley Massafra), Mazzeo Federica (2008 New Volley Torre), Montarano Giorgia (2008 Casale Volley 3 Brindisi), Nobile Claudia (2008 Polisportiva 74020 Taranto), Palmisano Romano Sara (2009 Casale Volley 3 Brindisi), Panzetta Sara (2008 Magica Volley Grottaglie), Sgura Alice (2008 Volley S. Lorenzo Francavilla). All. Mimma Ventruti.

Area Bari-BAT-Foggia maschile

Angelillo Giovanni Paolo (2008 Polisportiva M. Bari), Camporeale Daniele (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi), Carlucci Felisiano (2007 Scuola e Volley Altamura), Colasanto Alessandro (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi), De troia Alessandro (2007 Intrepida Volley), Del Vecchio Gabriele (2007 Polisportiva M. Bari), Desantis Pasquale (2007 Scuola e Volley Altamura), Galluzzi Nicolas (2007 San Michele), Grisolia Sergio (2007 Materdomini), Guerrieri Giovanni Matteo (2008 Materdomini), Lasorsa Mattia (2008 Polisportiva M. Bari), Mongelli Mattia (2007 Scuola di Pallavolo Terlizzi), Netti Giosuè (2007 Materdomini), Nitti Mattia (2007 Scuola e Volley Altamura), Rivizzigno Fabiano (2007 Materdomini), Saracino Giuseppe Pio (2007 Melficta Volley Molfetta). All. Nicola Matera.

La selezione femminile Brindisi-Taranto vincitrice del Trofeo dei Territori della Puglia 2022. In copertina la selezione maschile dell'Area 1 Bari-BAT- Foggia.