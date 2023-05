AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: i verdetti in Lombardia, Piemonte e Liguria

Domenica 28 maggio si sono concluse le gare delle AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori in Lombardia, Liguria e Piemonte.

Ieri in Lombardia la mattinata di gare si è aperta con le semifinali femminili che, sul doppio parquet di San Zeno, hanno regalato la finalissima a Milano-Monza-Lecco, vittoriosa 2-0 contro la sorpresa Cremona-Lodi, e a Varese, che si è imposto in rimonta ai danni di Bergamo (1-2).

Nel maschile gara in discesa per Milano-Monza-Lecco che si sbarazza agilmente di Sondrio (2-0), confermandosi come la formazione favorita al successo finale. Decisamente più combattuta l’altra semifinale di giornata, con Brescia e Mantova che si spartiscono i primi due set (25-21, 17-25). Nel terzo parziale arriva però l’allungo targato Brescia, che si assicura un posto nella finalissima contro Milano-Monza-Lecco.

Nel pomeriggio, invece, si sono disputate le finali al Centro Sportivo San Filippo di Brescia. La finale femminile ha visto ha visto le ragazze di Milano-Monza-Lecco sovvertire il pronostico (e il risultato della gara di seconda fase) grazie al netto successo su Varese (2-0 25-18 25-16).

Nel torneo maschili, grazie ad una brillante, prova dei campioni in carica di Brescia hanno superato con il punteggio di 2-0 (25-21 25-19) i ragazzi di Milano-Monza-Lecco.

Si confermano così le squadre vincitrici dell'edizione 2022, Milano-Monza-Lecco nel femminile e Brescia nel maschile. La cerimonia di premiazione ha visto sfilare sul taraflex del San Filippo tutte le delegazioni che hanno preso parte a questo Trofeo dei Territori, insieme agli ufficiali di gara impegnati in questa due giorni.

Tutti i risultati QUI

L’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Liguria si è disputato, invece, a La Spezia. Al Palaspezia si sono affrontate le formazioni femminili e maschili. Il torneo femminile ha visto trionfare il CT Levante che ha prima superato per 3-1 il CT Centro e poi battuto il CT Ponente sempre per 3-1. La classifica finale premia, dunque, il CT Levante che chiude con 6 punti, davanti a CT Centro (4 punti) e Ponente che chiude con 1 punto.

Nel maschile, invece, c’è stata la vittoria, come un anno fa, del CT Centro. La formazione genovese ha vinto la prima gara con il punteggio di 3-0 contro CT Levante e poi ha superata con l medesimo punteggio anche il CT Ponente.

Tutti i risultati sono disponibili QUI

Tanto spettacolo e divertimento anche a San Mauro Torinese e Settimo Torinese le due sedi di gioco che hanno ospitato AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Piemonte. Nella categoria Under 14 femminile il CT Torino si è laureato campione. La selezione guidata da Emanuele Alpignano e Silvia Mano ha superato in finale la rappresentativa di Asti – Cuneo per 3-0.

Il CT Torino ha anche vinto la manifestazione maschile. La squadra di Alessandro Forlino e Alessio Roccati, infatti, in finale ha battuto per 3-0 la selezione di Ticino Sesia Tanaro.

In foto la selezione maschile del CT Centro

In foto la selezione femminile del CT Levante

In foto la selezione maschile del CT Torino

In foto la selezione femminile del CT Torino

In foto la selezione femminile del CT Milano-Monza-Lecco. In copertina la selezione maschile del CT Brescia