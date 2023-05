AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori: i vincitori dei tornei in Campania e Friuli Venezia Giulia

Domenica 7 maggio si sono concluse le gare delle AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Campania e del Friuli Venezia Giulia.

Ad Avellino le selezioni del CT Napoli hanno conquistato i tornei 2023 battendo in finale Fipav Salerno (maschile) e Fipav Caserta (femminile). Le selezioni del Comitato Territoriale della Fipav Napoli, dunque, hanno conquistato l’Aequilibrium Cup Trofeo dei Territori 2023 al termine di una lunga domenica nel capoluogo irpino, iniziata al mattino con 12 gare della fase a gironi distribuite su quattro campi: le palestre scolastiche Ipsia Amatucci e D’Orso, la palestra comunale del Partenio e il Country Sport, dove nel pomeriggio si sono tenute l finali. Novità di quest’anno, la presenza dei CR di Molise e Basilicata.

Le due competizioni, con 6 selezioni per categoria, hanno previsto una fase a gironi con tre compagini per ogni girone e l’accesso diretto alla finale per la prima classificata. Nella categoria maschile, il CT Napoli e il CT Salerno hanno completato la fase a punteggio pieno con un doppio 2-0 sulle rivali. Nella categoria femminile, il CT Napoli ha vinto il girone A a punteggio pieno, mentre nel girone B tutte le squadre hanno chiuso con un successo a testa ma a spuntarla è stato il CT Caserta grazie al conteggio dei set.

Al Country Sport, nel pomeriggio, è andata in scena la finale maschile tra CT Napoli e CT Salerno, un remake del Trofeo dei Territori tenutosi a Salerno lo scorso gennaio e vinto da Salerno. Grande equilibrio e gara decisa al tie-break, stavolta è stata Napoli a spuntarla (27-25, 11-25, 15-10). Così come nella finale femminile, dove le partenopee si sono imposte per 2-0 su Caserta (19-25,7-25). Tutti i risultati sono disponibili QUI

I colori e le emozioni dell’AeQuilibrium Cup- Trofeo dei Territori del sono stati protagonisti anche in Friuli Venezia Giulia con la palestra comunale di via Leopardi e la palestra polifunzionale del Piazzale Azzurri d'Italia di Grado (GO), sedi dell’atto conclusivo dell’edizione 2023 che ha visto i migliori atleti della regione darsi battaglia domenica 7 maggio.

Alla palestra comunale di via Leopardi di Grado si sono affrontate le formazioni maschili. Doppia vittoria per la selezione CT Trieste-Gorizia (3-0 contro il CT Udine e 2-1 ai danni del CT Pordenone). Nell’altra gara il comitato di Pordenone ha vinto con un netto 3-0 (25-17, 25-21, 25-20) ai danni della rappresentativa di Udine chiudendo così il torneo al secondo posto. Terza piazza quindi per il comitato di Udine.

Alla palestra Piazzale Azzurri d’Italia, invece, si sono affrontate le selezioni femminili. Grande equilibrio nella prima partita vinta 2-1 (14-25, 25-14, 25-21) dal CT FIPAV Udine. Nel secondo match di giornata è la selezione di Pordenone a conquistare la vittoria con un rotondo 3-0 (25-12, 25-9, 25-18) ai danni del CT Trieste-Gorizia. Nella terza e decisiva sfida, Udine è riuscita a conquistare la vittoria finale nel torneo grazie al successo per 2-1 (12-25, 25-21, 25-16) contro Pordenone. La classifica finale premia quindi Udine, davanti a Pordenone e Trieste-Gorizia. Tutti i risultati sono disponibili QUI

Dopo le tappe in Campania e Friuli Venezia Giulia i Trofei dei Territori proseguiranno con gli eventi in Emilia Romagna (27 e 28 maggio), Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta (28 maggio) e Umbria (11 giugno).

In foto la selezione femminile del CT Napoli. In copertina la squadra maschile del CT Napoli