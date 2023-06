AeQuilibrium Cup-Trofeo delle Regioni: a Campobasso definite le squadre semifinaliste

Campobasso. Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto sono le quattro squadre semifinaliste dell’edizione numero trentotto dell’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni che si sta giocando da martedì tra Campobasso, Vinchiaturo e Mirabello Sannitico.

Questo l’esito al termine degli ultimi gironi eliminatori conclusosi questa mattina, nei quali le quattro formazioni hanno staccato il prezioso pass che permetterà loro di giocare domani per le medaglie.

Nella prima semifinale, alle ore 9 in campo Lombardia – campione in carica – e il Piemonte, alla ricerca del titolo dopo l’ultimo successo nel 2014.

In contemporanea, spazio alla rappresentativa del Lazio che affronterà il Veneto in una sfida che promette grande spettacolo sulla base di quanto le due compagini hanno fatto vedere nelle fasi precedenti.

Nel girone A2 (Pool A), nel primo match di giornata l’Abruzzo femminile ha provato a creare qualche problema alla Liguria che, però, ha dimostrato maggiore determinazione nei momenti clou della gara ed è uscita dal campo con un successo per 2-0 (28-26, 25-22). La Lombardia, che si sta dimostrando un rullo compressore, ha ottenuto il pass per le semifinali dopo aver battuto nel primo match di giornata l’Abruzzo 2-0 (25-9,25-14) e poi in chiusura la Liguria 2-0 (25-14, 15-15).

Nel girone B la giornata è iniziata con la vittoria in rimonta, al tie-break, dell’Emilia Romagna sulla Campania 2-1 (14-25, 25-19, 15-12). Al Palavazzieri c’è stata la prova di forza del Lazio guidato da Simonetta Avalle che ha avuto la meglio in due set a senso unico con Emilia Romagna (25-11, 25-14) e Campania superata sempre 2-0 (25-19, 25-14).

Nel girone C, giocato a Vinchiaturo, si è assistito ad alcune delle sfide più interessanti ed incerte fino alla fine. Dopo aver avuto entrambe ragione della Sardegna per 2-0, la Sicilia e il Piemonte si sono ritrovate una contro l’altra nell’ultima e decisiva sfida per l’accesso in semifinale. Una gara combattuta risolta solo al tie-break dalle piemontesi che si sono imposte con il punteggio finale di 2-1 (22-25, 25-22, 17-15).

Quarto girone della Pool A andato in scena al Pala De Capoa, con il Veneto che prosegue senza sosta la corsa da imbattuta. Le Venete, infatti, hanno prima superato con un netto 2-0 (25-14, 25-8) la Toscana e poi si sono ripetute contro le Marche 2-0 (25-16, 25-16).

Le Toscane possono consolarsi con la vittoria per 2-0 (25-14, 25-10) che le manda nelle semifinali per il quinto posto.

In questi giorni ad assistere ai match che si stanno giocando negli impianti di Campobasso e del suo hinterland si sono alternati anche il direttore tecnico del settore giovanile femminile Marco Mencarelli e il tecnico della Nazionale Under 17 femminile Pasquale D’Aniello e il suo vice Oscar Maghella. Con loro il tecnico della Nazionale U17 maschile Monica Cresta e il tecnico Angiolino Frigoni, referente nazionale per l'attività connessa al Club Italia Allargato.

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

Il programma gare torneo femminile

30/6

Semifinali 1° - 4° posto ore 9

Lombardia-Piemonte

Lazio-Veneto

Semifinali 5°-8° posto ore 9

Liguria-Toscana

Sicilia-Romagna

Semifinale 9°-12 posto ore 9

Marche-Sardegna

Campania-Abruzzo

Finali 13°-15° posto dalle ore 9

Friuli Venezia Giulia, Calabria e Trentino

Finali 16°-18° posto dalle ore 9

Valle d’Aosta, Umbria e Adige

Finali 19°-21° posto dalle ore 9

Puglia, Basilicata e Molise

Ore 10.30

Finali 3°-4° posto, Finali 5°-6° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 9°-10° posto, Finale 11°-12° posto