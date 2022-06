AeQuilibrium Cup – Trofeo delle Regioni: definito il quadro delle semifinaliste

Salsomaggiore Terme (PR). Toscana- Emilia Romagna e Veneto-Lombardia sono le semifinali maschili dell’AeQuilibrium Cup-Trofeo delle Regioni 2022 che andranno in scena domani alle ore 9 rispettivamente al Palasport e Palestra Gerini di Salsomaggiore.

Questa mattina, dunque, si è disputata l’ultima giornata della seconda fase con gare all’insegna dello spettacolo e che ha decretato la classifica per gli accoppiamenti delle semifinali. Nel girone A si è assistito ad alcune delle gare più spettacolari. La Sicilia dopo aver battuto nel primo match di giornata la selezione del Friuli Venezia Giulia per 2-1 (24-26, 27-25, 17-15) ha superato sempre al tie break il Lazio.

Nel girone B, di Castell’Arquato, continua la corsa dei padroni di casa dell’Emilia Romagna che hanno conquistato altre due importanti vittorie. I ragazzi guidati da coach Giovanni Preti hanno avuto oggi ragione di Puglia e Lombardia. La formazione lombarda, invece, grazie al successo per 2-0 (25-16, 25-14) contro la squadra pugliese ha chiuso al terzo posto della classifica avulsa, guadagnando così un posto in semifinale.

Nel girone C, giocato al Palazzetto dello Sport di Alseno, prosegue la corsa da imbattuta del Veneto, che quest’oggi ha prima superato con un netto 2-0 (25-19, 25-16) la Campania e poi si è ripetuta contro il Trentino 2-1 (23-25, 25-17, 25-23).

Nel girone D, quello andato in scena nella palestra Gerini di Salsomaggiore, la Toscana grazie ai due successi contro Umbria e Marche ha chiuso la seconda fase al primo posto assoluto della classifica avulsa.

Nel raggruppamento B, invece, Liguria e Piemonte hanno ottenuto il pass per giocarsi domani la 13esima piazza. Alto Adige, Calabria, Sardegna, Valle d’Aosta, Molise e Basilicata battaglieranno domani per i piazzamenti dal 16esimo al 21esimo posto.

Nel torneo femminile, invece, saranno Veneto contro Lombardia e Piemonte contro Emilia Romagna le due semifinali del trofeo delle regioni, in corso di svolgimento in Emilia Romagna, fra Salsomaggiore, Alseno, Castell’Arquato, Fontanellato, San Secondo Parmense e Noceto.

Domani alle ore 15.30 in contemporanea nel PalaSport e Palestra Gerini di Salsomaggiore si disputeranno, dunque, le sfide che decreteranno le squadre finaliste della 37esima edizione del trofeo delle regioni. Nella classifica avulsa al termine della seconda fase il primo posto è andato a Veneto, seguita da Piemonte, Lombardia e Emilia Romagna. Molto avvincenti si preannunciano anche le sfide per un posto in finale tra il quinto e ottavo posto con in campo Lazio, Sardegna, Trentino e Toscana.

Tornando ai match di oggi, nel girone A prova di forza del Veneto che ha avuto la meglio con il punteggio di 2-0 (25-12, 25-15) della Puglia. Nel secondo incontro la squadra di coach Giovanni Galesso ha battuto con un netto 2-0 (25-14 25-18) la Toscana.

Nel girone B prova di forza importante della Lombardia cha ha avuto la meglio in due set a senso unico del Friuli Venezia Giulia. L’ultimo incontro di giornata ha regalato spettacolo con la formazione lombarda che ha superato il Lazio per 2-0 (25-22, 25-9).

Terzo girone del raggruppamento A andato in scena ad Alseno, con il Piemonte capace di superare prima l’Abruzzo per 2-0 (25-14, 25-13) e poi il Trentino per 2-0 (25-20, 25-11). La formazione trentina si è consolata con la vittoria sugli abruzzesi che li manda nelle semifinali per il quinto posto.

Nel girone D, invece, le padrone di casa dell’Emilia Romagna grazie alle due vittorie di oggi contro Sicilia e Sardegna ha chiuso la seconda fase al terzo posto della classifica avulsa, conquistando così un posto tra le migliori quattro del torneo.

Nel raggruppamento B, invece, Campania e Liguria hanno ottenuto il pass per giocarsi domani la 13esima piazza. Molise, Alto Adige, Marche, Umbria, Basilicata e Valle d’Aosta battaglieranno per i piazzamenti dal 16esimo al 21esimo posto.

Ad Assistere ai match che si stanno giocando negli impianti a Salsomaggiore e comuni limitrofi anche i direttori tecnici dei settori giovanili femminili e maschili Marco Mencarelli e Julio Velasco; con loro i tecnici federale Pasquale d'Aniello, Monica Cresta, Oscar Maghella e Alessandro Gobbato

Diretta streaming

Sarà il canale YouTube della FIPAV a trasmettere in diretta la semifinale maschile tra Toscana ed Emilia Romagna e la semifinale femminile tra Veneto e Lombardia e le finali 3°-4° posto in programma venerdì 1° luglio. Sabato 2 luglio saranno trasmesse le finali 1°-2° posto maschili e femminili.

Il programma gare torneo maschile

1/07

Semifinali 1° - 4° posto ore 9

Toscana-Emilia Romagna

Veneto-Lombardia

Semifinali 5°-8° posto ore 9

Lazio-Trentino

Sicilia-Marche

Semifinale 9°-12 posto ore 9

Friuli Venezia Giulia-Campania

Umbria-Puglia

Finali 13°-15° posto

ore 9 Liguria-Abruzzo

ore 10.30 Abruzzo- Piemonte

ore 12 Piemonte-Liguria

Finali 16°-18° posto

ore 9 Alto Adige-Calabria

ore 10.30 Calabria-Sardegna

ore 12 Sardegna-Alto Adige

Finali 19°-21° posto

ore 9 Valle d’Aosta-Molise

ore 10.30 Molise-Basilicata

ore 12 Basilicata-Valle d’Aosta

ore 11

Finali 3°-4° posto, Finali 5°-6° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 9°-10° posto, Finale 11°-12° posto

Il programma gare torneo femminile

1/07

Semifinali 1° - 4° posto ore 15.30

Veneto-Lombardia

Piemonte-Emilia Romagna

Semifinali 5°-8° posto ore 15.30

Lazio-Sardegna

Trentino-Toscana

Semifinale 9°-12 posto ore 15.30

Sicilia-Puglia

Abruzzo-Friuli Venezia Giulia

Finali 13°-14° posto

ore 17.30 Campania-Liguria

Finali 16°-18° posto

ore 15.30 Molise-Alto Adige

ore 17 Alto Adige-Marche

ore 18.30 Marche-Molise

Finali 19°-21° posto

Ore 15.30 Umbria-Basilicata

ore 17 Basilicata-Valle d’Aosta

ore 18.30 Valle d’Aosta-Umbria

ore 10.30

Finali 3°-4° posto, Finali 5°-6° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 9°-10° posto, Finale 11°-12° posto

Formula di gioco: le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking verranno inserite nella POOL A e saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto verranno inserite nella POOL B e saranno suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H). Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale. Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.