AeQuilibrium Cup- Trofeo delle Regioni di Beach Volley: Emilia Romagna-Veneto (F) e Adige-Marche (M) sono le rappresentative finaliste

Cesenatico. Ancora tantissimo spettacolo e divertimento vissuto nella seconda giornata di gare dell’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni di beach volley sul lungomare di Cesenatico (FC).

Al termine di un’altra intensa giornata, iniziata alle ore 9 con il secondo turno perdenti e proseguita poi con il terzo e quarto turno vincenti, sono state definite le coppie che domani si contenderanno la vittoria della diciassettesima edizione del Trofeo delle Regioni di beach volley targato AeQuilibrium.

Sarà Emilia Romagna 1 (Caterina Carli-Sofia Ferrari) – Veneto 1 (Delia Fratamico-Ginevra Merli) la finale nel torneo femminile che si disputerà domani 3 agosto alle ore 12 sul campo centrale allestito sulla spiaggia libera di Piazza Andrea Costa.

Matilde Chinni e Rebecca Cottafava in rappresentanza dell’Emilia Romagna 2 e Martina Cerrato- Sofia Carol Giannelli in rappresentanza del Piemonte, invece, si contenderanno il terzo gradino del podio alle ore 10. Nel tabellone maschile saranno Alto Adige (Alex Natoli-Laurin Zoschg) e Marche (Diego Dolcini-Matteo Iurisci) a giocarsi domani alle ore 13 il titolo. La finale per il terzo e quarto posto vedrà opposte le rappresentative dell’Abruzzo con Marco Di Felice-Paolo Ricciardi e dell’Emilia Romagna 1 rappresentata da Luca Delfiume e Lorenzo Gamberini.

Tabellone femminile

La semifinale giocata tra Piemonte e Veneto è stata vinta da quest’ultima squadra con il punteggio di 2-1 (22-20, 17-21, 15-7). Dopo i primi due set vinti uno per parte le due coppie sono arrivate al tie-break che ha visto una partenza a razzo del duo formato da Ginevra Merlini e Delia Fratamico in rappresentanza del Veneto che hanno chiuso in loro favore la gara. Tanto spettacolo sul secondo campo dove in contemporanea si è giocata l’altra semifinale che ha visto opposte entrambe le rappresentative dell’Emilia Romagna. Al termine di una gara al cardiopalmo sono state le atlete Sofia Ferrari e Caterina Carli a vincere sulle corregionali Matilde Chinni e Rebecca Cottafava con il punteggio di 2-1 (21-17, 14-21, 18-16).

Le gare di oggi hanno decretato anche la classifica dal quinto al diciassettesimo posto: 5. Lazio, Veneto 2, 7. Lombardia 9. Abruzzo, Sardegna, Campania, Marche 13. Valle d’Aosta, Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Toscana 17. Toscana, Puglia, Molise, Trentino Umbria

Tabellone maschile

Nel centrale di Cesenatico Alto Adige ed Emilia Romagna hanno messo in scena una semifinale entusiasmante. Nel primo set c’è stata una partenza migliore degli alto atesini che anche grazie ad una battuta molto efficace si sono portati avanti e chiuso il set (21-10). Nel secondo set l’inerzia della gara non è cambiata, l’Emilia Romagna ha provato a reagire ma una buona gestione degli altoatesini Alex Natoli e Laurin Zoschg ha permesso loro di chiudere il parziale e il match (21-12). Decisamente più combattuta l’altra semifinale che ha visto fronteggiarsi Marche e Abruzzo, risolta solo al tie-break. Nel primo set le Marche sono state brave ad andare in vantaggio e mantenere un buon margine per tutto il parziale fino al conclusivo 21-17. Nel secondo, invece, c’è stata la pronta reazione dell’Abruzzo con Marco Di Felice e Paolo Ricciardi bravi a gestire le fasi finali fi gioco e si sono imposti (21-19). Nel terzo sono state le Marche di Diego Dolcini e Matteo Iurisci ad andare in vantaggio e chiudere set e partita (15-9).

Le gare del tabellone maschile hanno decretato la classifica dal quinto al diciassettesimo posto: 5. Emilia Romagna 2, Veneto 7. Puglia, Lazio 9. Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino 13. Valle d’Aosta, Umbria, Campania, Friuli Venezia Giulia, 17. Sicilia, Molise, Sardegna, Toscana, Toscana 2.

La fotogallery di giornata è disponibile QUI

Video interviste

Alto Adige maschile QUI

Emilia Romagna 1 femminile QUI

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 dell’Aequilibrium Cup - Trofeo delle Regioni di Beach Volley, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà tutte le gare del campo centrale in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

I risultati del torneo femminile

Semifinali 1° - 4° posto

Emilia Romagna 2-Emilia Romagna 1 1-2 (17-21, 21-14, 16-18)

Piemonte-Veneto 1 1-2 (20-22, 21-17, 7-15)

Programma gare del 3 agosto

Finale 3°-4° posto

ore 10 Emilia Romagna 2-Piemonte

Finale 1°-2° posto

ore 12 Emilia Romagna 1-Veneto 1

Tutti i risultati QUI

I risultati del torneo maschile

Semifinali 1° - 4° posto

Emilia Romagna 1-Alto Adige 0-2 (10-21, 12-21)

Marche-Abruzzo 2-1 (21-17, 19-21, 15-9)

Programma gare del 3 agosto

Finale 3°-4° posto

ore 11 Emilia Romagna 1-Abruzzo

Finale 1°-2° posto

ore 13 Alto Adige-Marche

Tutti i risultati QUI