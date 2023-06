Aequilibrium Cup - Trofeo delle Regioni: i risultati dopo la prima giornata del torneo maschile

Campobasso. La prima giornata dell’Aequilibrium Cup- Trofeo delle Regioni in corso di svolgimento a Campobasso è andata in archivio.

Nel torneo maschile, giocato nel pomeriggio, i ragazzi di Lombardia, Emilia Romagna, Trentino e Veneto hanno vinto i rispettivi triangolari. Protagoniste di giornata anche le rappresentative di Puglia, Calabria e Friuli Venezia Giulia che hanno conquistato con merito l’accesso al gruppo A. Retrocedono, invece, nella pool B, le rappresentative di Abruzzo, Piemonte e Campania.

Nel girone a giocato alla Palestra “Montini” la Lombardia, terza lo scorso anno al TDR di Salsomaggiore, nel primo match non ha lasciato scampo alla rappresentativa dell’Abruzzo superata con un netto 2-0 (25-7, 25-15). La formazione lombarda ha poi regolato in due set anche la Sicilia (25-14, 25-18) chiudendo con sei punti e il primato nel girone. Particolarmente bella e avvincente è stata la sfida che ha visto opposte l’Abruzzo e la Sicilia. Match combattuto, con le due compagini che hanno battagliato punto a punto tutto l’incontro fino al tie-break decisivo per la Sicilia che si regala la seconda posizione nel triangolare.

L’equilibrio e l’incertezza hanno caratterizzato il girone B disputato al Pala Vazzieri dove nel primo incontro Lazio ed Emilia Romagna non si sono risparmiate dando vita ad una gara combattuta e che si è risolta solo al tie break a favore della squadra dell’Emilia Romagna 2-1 (25-19, 21-15, 16-14). Il Lazio si è poi subito riscattata battendo 2-0 (25-16, 27-25 il Piemonte. Nell’ultima e decisiva gara l’Emilia Romagna ha superato 2-0 (25-23, 25-17 il Piemonte.

Il girone C è stato chiuso a punteggio pieno dal Trentino che ha conquistato tutti i suoi punti grazie al doppio successo con Campania 2-0 (25-21, 25-19) e Marche 2-0 (25-19,25-18)

Nel girone D giocato nel Palazzetto Villa De Capoa la selezione dell’Umbria ha esordio con una vittoria giunta al termine di un match molto equilibrato contro la Toscana. Gli Umbri, infatti, dopo aver vinto il primo set (25-21) hanno subito nel secondo la rimonta della Toscana (22-25) per poi chiudere il match in proprio favore al tie-break per 15-13.

La Toscana però ha pagato gli sforzi fisici contro il Veneto che si è imposto per 2-0 (25-19, 25-15). I veneti hanno poi battuto 2-0 (25-19, 25-16) l’Umbria e conquistato la matematica certezza del primo posto nel girone.

Nel raggruppamento B (Girone E) la Puglia ha superato senza troppi problemi la selezione di casa del Molise 2-0 (25-7, 25-5). Alla Palestra “Galati” poi si è consumata la sfida tra Molise e Basilicata, vinta 2-0 (25-12, 25-9) dai lucani che chiudono al secondo posto. Nell’ultima gara di giornata la Puglia ha poi superato 2-0 (25-16, 25-9) la Basilicata conquistando così la promozione nella pool A.

Nel girone G la Liguria guidata da Michele Torire ha archiviato in fretta la pratica Valle d’Aosta vincendo in due set a zero. La Calabria, invece, ha conquistato una duplice vittoria prima ai danni della Valle d’Aosta 2-0 (25-15, 25-11) e poi contro i liguri (25-15, 25-18).

Domani la kermesse dedicata alla pallavolo giovanile che sta coinvolgendo 42 rappresentative per un totale di oltre 500 atlete e atleti riprenderà alle ore 9 con la seconda fase del torneo femminile, mentre nel pomeriggio dalle ore 15.30 il via alle sfide maschili.

Tutti i risultati e i gironi della seconda fase del torneo maschile QUI

La gallery fotografica QUI

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

Formula di gioco

le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking verranno inserite nella POOL A e saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto verranno inserite nella POOL B e saranno suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H). Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale. Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.