Aequilibrium Cup - Trofeo delle Regioni: i verdetti dopo la prima giornata del torneo femminile

Campobasso. Prima mattinata di gare con le rappresentative femminili in campo nell’Aequilibrium Cup-Trofeo delle Regioni ospitato dal Molise. Tutte le rappresentative regionali hanno dato il meglio e sui sette campi distribuiti tra Campobasso, Vinchiaturo e Mirabello si è visto.

Nel torneo femminile hanno sorriso Lombardia, Lazio, Piemonte e Veneto, che hanno chiuso i propri gironi con due vittorie e a punteggio pieno.

Nel gruppo B, invece Abruzzo, Sicilia e Marche, grazie alle vittorie odierne hanno chiuso ai primi tre posti la pool B, permettendo loro di accedere nel gruppo A. Retrocedono, invece, le rappresentative regionali di Puglia, Friuli Venezia Giulia e Trentino

Nel girone A giocato presso la Palestra “Montini” di Campobasso la Lombardia nel primo match di giornata ha battuto la Campania con il punteggio di 2-0 (25-15, 25-11). Le lombarde guidate in panchina dal tecnico Matteo Prezioso si sono ripetute battendo anche la selezione pugliese per 2-0 (25-13, 25-11). Particolarmente avvincente la sfida che ha messo a confronto Puglia e Campania. Nella prima frazione le due squadre si sono date battaglia e alla fina a spuntarla è stata la Campania (25-22), che nel secondo set ha fin da subito scavato un solco tra sé e le avversarie fino al conclusivo 25-12.

Nel girone B, invece, il Lazio di Simonetta Avalle si è prima sbarazzato della Sardegna con il punteggio di 2-0 (25-15, 25-15) e poi si è ripetuto rifilando un netto 2-0 (25-22, 25-15) ai danni del Friuli Venezia Giulia. Secondo posto, invece, per la Sardegna che ha superato 2-0 (25-21, 25-20) la squadra friulana.

Nel girone C di Vinchiaturo, invece, il tie-break ha deciso la sfida tra Piemonte e Liguria. Dopo un primo set vinto dalla Liguria, il Piemonte ha rialzato la testa nel secondo e completato la rimonta nel terzo e decisivo set 2-1 (21-25, 25-12, 15-10). La rappresentativa piemontese nel suo secondo match di giornata ha regolato in due set (25-21, 25-12) la Toscana.

Nel raggruppamento D, infine, il Veneto ha battuto nel suo primo match di giornata il Trentino per 2-0 (25-23, 25-8). Nel primo parziale le due squadre hanno battagliato a lungo. Senza storia il secondo set con il Veneto che ha spinto subito sull’acceleratore e amministrato il vantaggio fino a chiudere nettamente. Il Veneto si è ripetuto poi contro l’Emilia Romagna per 2-1 (25-22, 16-25, 15-7) garantendosi il primato nel girone.

La palestra Galenti è stato invece il teatro della Pool B girone E che ha visto primeggiare l’Abruzzo che ha prima battuto con il punteggio di 2-0 (25-13, 25-12 ) la Basilicata e poi ha superato 2-1 (25-12, 19-25, 15-10) l’Alto Adige.

A Mirabello Sannitico (Girone G), esordio amaro per le padrone di casa del Molise che si sono dovute arrendere per 2-0 (25-13, 25-12) alla Sicilia. Nel secondo match di giornata, invece, la formazione siciliana ha superato al tie-break 2-1 (25-20, 22-25, 15-11) la Calabria garantendosi così la promozione in Pool A.

Infine, nel girone H della pool B, la Valle d’Aosta ha superato nel primo match l’Umbria con i parziali di 25-14 e 25-21. Le Marche, invece, hanno chiuso il proprio raggruppamento con due vittorie: la prima contro le ragazze umbre per 2-0 (25-22, 28-26) e la seconda sulla Valle d’Aosta con il punteggio di 2-1 (25-11, 25-27, 15-5).

Dalle ore 15.30 spazio alle gare del torneo maschile che si concluderà con le ultime partite di giornata schedulate alle ore 18.

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

Formula di gioco

le prime 12 squadre delle Regioni con i primi 12 posti nel ranking verranno inserite nella POOL A e saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (A-B-C). Le seconde 9 squadre delle Regioni con i posti nel ranking dal 13 al 21 posto verranno inserite nella POOL B e saranno suddivise in 3 gironi da tre squadre ciascuno con la disputa di gare a concentramento (E-G-H). Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale delle 12 squadre. Le prime 9 classificate acquisiranno il diritto di restare nella Pool A, mentre le squadre classificatesi dal decimo al dodicesimo posto della classifica generale retrocederanno nella pool B. Le prime classificate dei tre gironi della Pool B, invece, saliranno nella Pool A e assieme alle prime nove classificate della Pool A saranno suddivise in 4 gironi da 3 squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di sola andata per contendersi i posti dal 1° al 12° posto nella classifica generale. Al termine della seconda fase si continuerà con le semifinali e finali che assegneranno il Trofeo. Nella pool B, invece, le nove squadre verranno suddivise in tre gironi da tre squadre che disputeranno una prima giornata di gare con un girone di andata per contendersi i posti dal tredicesimo al ventunesimo nella classifica generale.