AeQuilibrium Cup-Trofeo delle Regioni: Lazio-Lombardia e Veneto-Marche le semifinali

Campobasso. Saranno Veneto contro Marche e Lazio contro Lombardia le due semifinali maschili dell’Aequillibrium Cup-Trofeo delle Regioni. Domani venerdì 30 giugno dalle ore 15.30 si giocheranno in contemporanea le due semifinali che decreteranno le formazioni finaliste che il 1° luglio si giocheranno al PalaUnimol di Campobasso il titolo 2023.

Un lunghissimo pomeriggio di emozioni, quello vissuto oggi nei sette impianti di Campobasso e zone limitrofe, con le ultime gare della seconda fase che hanno delineato il quadro delle semifinaliste.

La Lombardia, arrivata prima nel girone A2 con 6 punti, è approdata alle semifinali vincendo in suo triangolare contro Emilia Romagna e Puglia. Il Veneto campione nel 2022 a Salsomaggiore, ha concluso la seconda fase al primo posto e imbattuta. Le altre due semifinaliste (Lazio e Sicilia) sono state decretate al termine delle gare dei gironi C2 e D2.

Tornando ai match di oggi, nel girone A2 della palestra Montini la rappresentativa dell’Emilia Romagna ha battuto 2-0 la selezione pugliese con i parziali di 25-17, 25-17. Successivamente la Lombardia è stata capace di superare prima la Puglia 2-1 (25-15, 26-24, 15-11) e poi nel decisivo match l’Emilia Romagna per 2-0 (25-21, 25-14).

Presente sugli spalti quest’oggi anche l’ex capitano azzurro Emanuele Birarelli.

Secondo girone del raggruppamento A cominciato con la vittoria del Trentino che non ha lasciato scampo ad una volitiva Toscana battuta 2-0 (25-17, 25-18). Il Veneto dal canto suo è stato bravo a non perdere nemmeno un set superando per 2-0 (25-14, 25-11) Toscana e per 2-0 (25-18, 25-14) il Trentino.

Nel girone C a Vinchiaturo il Friuli ha vinto in rimonta al tie-break contro la selezione calabrese 2-1 (21-15, 26-24, 15-10). A conquistare però il primato del girone è stato il Lazio. La formazione laziale con una bella prova di forza ha avuto la meglio in due set a senso unico del Friuli Venezia Giulia 2-0 (25-13, 25-21) e poi della Calabria per 2-0 (25-19-25-16).

Nel girone D2 della Pool A, invece, le Marche grazie alle due vittorie di oggi contro Umbria e Sicilia ha chiuso la fase a gironi al quarto posto della classifica avulsa, ottenendo così un posto tra le “big four” del torneo.

Nel raggruppamento B esultano Campania, Piemonte e Alto Adige vincitrici dei rispettivi gironi e domani di giocheranno la 13° piazza.

Liguria, Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Valle d’Aosta e Molise giocheranno, invece, per le posizioni dal 16esimo al 21esimo posto.

Il programma gare torneo maschile

30/6

Semifinali 1° - 4° posto ore 15.30

Veneto-Marche

Lazio-Lombardia

Semifinali 5°-8° posto ore 15.30

Emilia Romagna-Calabria

Trentino-Sicilia

Semifinale 9°-12 posto ore 15.30

Umbria-Toscana

Friuli Venezia Giulia-Puglia

Finali 13°-15° posto dalle ore 15.30

Campania, Alto Adige, Piemonte

Finali 16°-18° posto dalle ore 15.30

Abruzzo, Sardegna, Liguria

Finali 19°-21° posto

Valle d’Aosta, Molise, Basilicata

ore 17

Finali 3°-4° posto, Finali 5°-6° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 7°-8° posto, Finali 9°-10° posto, Finale 11°-12° posto