AeQuilibrium Cup- Trofeo delle Regioni: Lombardia e Veneto le finaliste maschili

Campobasso. Saranno Lombardia e Veneto a giocarsi il titolo all’Aequilibrium Cup-Trofeo delle regioni maschile. Le due rappresentative, che non si sono mai affrontate nelle fasi precedenti, hanno superato rispettivamente il Lazio con il punteggio di 2-1 (23-25, 25-21, 15-12) e Marche per 2-1 (21-25, 25-13, 17-15). L’atto conclusivo del torneo maschile è in programma domani primo luglio alle ore 10.30 (dopo la finale femminile prevista alle ore 9), con diretta streaming sul canale YouTube della Federazione Italiana Pallavolo QUI.

Al PalaVazzieri Lombardia e Lazio hanno messo in scena un’equilibratissima finale, risolta solo al tie-break. Il primo set è rimasto in perfetto equilibrio fino al (12-12), poi il Lazio ha piazzato buon break (18-15), ma lo Lombardia non ha demorso (23-22). I ragazzi del Lazio guidati in panchina da Matteo Antonucci hanno gestito bene le fasi finali di gioco e si sono imposti 25-23.

Pronta reazione della Lombardia nel secondo. Dopo una fase di equilibrio, la formazione di Daniele Morato ha spinto sull’acceleratore. Nel finale una buona gestione generale ha permesso lodo di riportare la situazione in parità (25-21). In avvio di terzo set c’è stato l’equilibrio che ha caratterizzato tutta la gara (8-8). Nelle fasi successive è stata la Lombardia ad andare in vantaggio e chiudere set e partita (15-13)

Nell’altra semifinale, invece, giocata nella palestra Montini, il Veneto ha superato al termine di una gara al cardio palmo 2-1 (21-25, 25-13, 17-15) le Marche. La selezione del Veneta in apertura di primo set conquista un buon vantaggio. Con il passare delle azioni però sono state le Marche a compiere il sorpasso e chiudere il set in proprio favore (25-21). Al rientro in campo è la selezione veneta a partire con il piede giusto e spingersi avanti. I ragazzi di Giorgio Sabbadin hanno continuato ad imporre il proprio gioco sino al definitivo 25-13. Nel tie-break il Veneto è stato bravo a risalire la china prima dall’8-11 e poi dall’11-13 e di riuscire a centrare il successo al terzo match point.

Nella successiva finale per il terzo e quarto posto le Marche si sono imposte sul Lazio con il punteggio di 2-1 (26-24, 22-25, 15-11).

Daniele Morato (Tecnico Lombardia Maschile): “La semifinale di oggi è stata un’altalena di emozioni. Il Lazio ha giocato una grande partita e nel primo set hanno sbagliato meno di noi e sono partiti con il piglio giusto dal punto di vista caratteriale. Nel secondo e terzo set, invece, siamo riusciti a ricompattarsi e venire fuori da una situazione non facile. Voglio fare un grosso applauso ai miei ragazzi.

Domani la finale contro il Veneto. Noi proveremo a dare del filo da torcere agli avversari e ce la metteremo tutta per far bene e portare a casa un risultato importate”.

Giorgio Sabbadin (Tecnico Veneto maschile): “Siamo partiti molto bene in questo match, poi è successo che siamo stati poco umili ed abbiamo infilato troppi errori e questo ha consentito alle Marche di tornare in partita. Hanno vinto meritatamente il primo set, nel secondo parziale abbiamo messo in campo il nostro potenziale. Alla fine ci è andata bene con una situazione anche di fortuna che ci ha consentito di portare a casa la partita. Siamo stati bravi a muro a abbiamo avuto intelligenza nelle scelte sul contrattacco. Domani dovremo mettere in campo tutte le risorse di cui disponiamo. Se lo faremo, potremo giocarcela a testa alta, altrimenti sarà una gara difficile. Le finali hanno sempre una storia a parte, sarà una battaglia lunga”.

I risultati del torneo maschile

30/6

Semifinali 1° - 4° posto

Veneto-Marche 2-1 (21-25, 25-13, 17-15)

Lazio-Lombardia 1-2 (25-23, 21-25, 13-15)

Semifinali 5°-8° posto

Emilia Romagna-Calabria 2-0 (25-17, 25-18)

Trentino-Sicilia 2-1 (23-25, 25-14, 15-12)

Semifinale 9°-12 posto

Umbria-Toscana 2-1 (29-27, 23-25, 25-9)

Friuli Venezia Giulia-Puglia 2-0 (25-23, 25-18)

Finali 13°-15° posto

Alto Adige-Campania 1-2 (25-16, 19-25, 13-15)

Campania-Piemonte 1-2 (26-24, 21-25, 7-15)

Piemonte-Alto Adige

Finali 16°-18° posto

Abruzzo-Sardegna 2-0 (28-26, 25-12)

Sardegna-Liguria 0-2 (15-25, 17-25)

Liguria-Abruzzo 2-0 (25-16, 25-22)

Finali 19°-21° posto

Valle d’Aosta-Molise 2-0 (25-23, 25-15)

Molise-Basilicata 0-2 (13-25, 14-25)

Basilicata-Valle d’Aosta 2-0 (25-19, 25-19)

Finali 3°-4° posto: Marche-Lazio 2-1 (26-24, 22-25, 15-11)

Finali 5°-6° posto Emilia Romagna-Trentino 0-2 (25-27, 18-25)

Finali 7°-8° posto Calabria-Sicilia2-0 (25-18, 25-15)

Finali 9°-10° posto Umbria-Friuli Venezia Giulia 1-2 (25-17, 16-25, 12-15)

Finale 11°-12° posto Toscana-Puglia 0-2 (18-25, 20-25)

Questa la classifica in attesa della finale: 3.Marche 4.Lazio 5.Trentino 6.Emilia Romagna 7. Calabria 8. Sicilia 9. Friuli Venezia Giulia 10. Umbria 11.Puglia 12. Toscana 13. Campania 14. Piemonte. 15. Alto Adige 16. Liguria 17. Abruzzo. 18. Sardegna 19. Basilicata 20. Valle d’Aosta 21. Molise.