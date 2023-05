Al via ad Agropoli e Vibo Valentia le FNG Under 19 maschili e Under 18 femminili

Le città di Agropoli e Vibo Valentia sono pronte ad accogliere da oggi 23 a domenica 28 maggio le ventisette squadre partecipanti nelle categorie Under 19 maschile e Under 18 femminile delle Finali Nazionali Giovanili che come sempre rappresentano la fase finale della stagione sportiva con l’assegnazione degli scudetti di categoria.

I tornei Under 18 femminile e Under 19 maschile, diversamente dalle alle categorie, si disputeranno su cinque palazzetti con 27 squadre in campo anziché 28 e accederanno alla fase finale 12 formazioni. La manifestazione proseguirà poi le semifinali e finali. Agropoli e il Cilento, dunque, si apprestano ad accogliere i migliori talenti U19 maschili d’Italia in una sei giorni che promette grande spettacolo.

L’evento, organizzato dal CR della Fipav Campania in collaborazione con il CT della Fipav Salerno, sarà supportato dalle associazioni del territorio Volley Agropoli e Polisportiva Paestum e patrocinato da Regione Campania, Provincia di Salerno, e i comuni di Agropoli, Capaccio-Paestum, Torchiara ed Omignano. Agropoli sarà il cuore pulsante di una manifestazione che vedrà PalaDiConcilio (palasport della finale), PalaGreen e PalaImpastato tre delle cinque venue scelte insieme a Palestra Comunale di Paestum e PalaCilento di Torchiara per ospitare tutte le fasi della competizione. Il Palasport della vicina Omignano fungerà invece da campo di riserva.

Il primo atto ufficiale della manifestazione è stato, come di consueto, la riunione tecnica che si è tenuta ieri sera presso la Sala Consiliare del Comune di Agropoli.

A Vibo Valentia (VV), invece, oggi martedì 23 maggio, ha preso ufficialmente il via la Finale Nazionale Giovanile Under 18 femminile. L’evento, organizzato insieme al Comitato Regionale FIPAV Calabria, vedrà la partecipazione di 27 squadre anziché 28; 12 saranno invece le formazioni che accederanno alla fase finale. La manifestazione si disputerà su cinque campi: il Palazzo dello Sport Comunale (Vibo Valentia), il Palazzetto dello Sport (Pizzo, VV), l’Impianto Sportivo Poliv.P. Borsellino (Vibo Valentia) e il Palazzetto dello Sport di Filadelfia (Vibo Valentia). Il Palazzo dello Sport Provinciale di Vibo Valentia sarà invece la location che ospiterà, domenica 28 maggio, la finale Scudetto.

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 delle Finali Nazionali Giovanili, la Federazione Italiana Pallavolo, per la prima volta in assoluto, trasmetterà tutte le gare in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

Il nuovo sito finalinazionali.federvolley.it darà, invece, ampio risalto alle gare che si svolgeranno a partire dal 16 maggio con news in tempo reale, gallery fotografiche e live score da tutti i campi.

Le squadre partecipanti

Under 19 maschile

Fase di qualificazione

Airone Tortolì, Tonno Callipo Calabria, Diavoli Rosa, APD San Paolo Ostiense, ASD Colombo Volley Genova, Gada Volley Pescara 3, Marino Pallavolo ASD, Pallmilano Vittorio Veneto, Cucine Lube Civitanova, Centro Sp. Prata di Pordenone SSD, Opengardeweb Alessano, Trentino Volley, Cuneo Sport 2018, Sir Safety Perugia, Pallavolo Padova, ASD Sport Team Sudtirol, Lupi Santacroce SSD, Polisportiva Venosa, Scuola Pallavolo Anderlini, Showy Boys Galatina, Fisio Pro Nuova Pallavolo

Fase Finale

Volley Milano, CDP Fenice Roma Pallavolo, Volley Meta, Metervolley Castellana, Villa Ester Gupe Volley CT, Volley Treviso, Conser RCM Ravenna

Tutti i dettagli QUI

Under 18 femminile

Fase di qualificazione

Fisio Pro Nuova Pallavolo CB, Pallavolo Alfieri, Pro Victoria Pall., Serterco Volley School Wonder Volley, Chions Fiume,Gada Pescara PR, Giorgione Pallavolo, Volley Brianza, Alsenese Pallavolo A.S.D., Mastria Stella Azzurra Catanzaro, Newaradise Volleypalermo&Pamaralva, PSA Matera Volley, Cogne Aosta Volley, Collemarino, V. Friends Roma, Wealth Planet Perugia, Argentario Pallavolo, Arzano Volley, C.S San Michele, Neumarkt Volley

Fase di qualificazione

Bracco Pro Patria Volley Milano, Cuore di Mamma Cutrifiano, Imoco Volley, Club76 Fenera Chieri, Moma Anderlini, Savino del Bene Montelupo, Volleyrò Casal De Pazzi

Tutti i dettagli QUI