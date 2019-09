Al via al Centro Pavesi la stagione del Club Italia CRAI

Ha preso il via oggi al Centro Federale Pavesi di Milano la nuova stagione del Club Italia CRAI. La formazione federale, guidata dal tecnico Massimo Bellano, quest’anno disputerà il Girone A del Campionato di A2: la prima gara è in programma il 6 ottobre e le azzurrine saranno impegnate in trasferta in Sardegna per sfidare la Volley Hermaea Olbia. In questa settimana sono sei le atlete che inizieranno la preparazione con la maglia del Club Italia CRAI: Anna Pelloia, Maria Teresa Bassi, Silvia Sormani, Fatim Kone, Sara Panetoni e Alessia Populini. Le altre si aggregheranno al termine del Campionati Mondiali Under 18 in programma in Egitto dal 5 al 14 settembre.

Le atlete del Club Italia Crai 2019-2020 (società d'appartenenza, ruolo e anno di nascita)

1. Sofia Monza (UYBA Busto Arsizio, Palleggiatrice, 2002)

2. Anna Pelloia (Imoco Volley Conegliano, Palleggiatrice, 2002)

3. Alessia Populini (Igor Volley Novara, Schiacciatrice, 2000)

4. Loveth Omoruyi (Imoco Volley Conegliano, Schiacciatrice, 2002)

5. Alice Trampus (Imoco Volley Conegliano, Schiacciatrice, 2004)

6. Beatrice Gardini (Volley Academy Modena, Schiacciatrice, 2003)

7. Giorgia Frosini (Imoco Volley Conegliano, Opposto, 2002)

8. Julia Ituma (Pol. San Filippo Neri Milano, Opposto, 2004)

9. Sara Panetoni (Fulgor Bagnacavallo, Libero, 2000)

10. Marisateresa Bassi (Promoball Maclodio, Schiacciatrice, 2002)

11. Fatime Kone (Lilliput Settimo Torinese, Centrale, 2000)

12. Linda Nwakalor (Volleyrò Casal de Pazzi Roma, Centrale, 2002)

13. Giulia Marconato (Imoco Volley Conegliano, Centrale, 2003)

14. Emma Graziani (Volleyrò Casal de Pazzi Roma, Centrale, 2002)

15. Silvia Sormani (Futura Giovani Busto Arsizio, Libero, 2003)

LO STAFF: Massimo Bellano (allenatore); Michele Fanni, Luca Pieragnoli e Mauro Tettamanti (ass. allenatori); Luca Monestier (medico); Flavio Del Giorgio (preparatore atletico); Francesco Andreoni (ass. preparatore atletico); Luca Vergani (fisioterapista); Nicolò Passi (ass. fisioterapista); Alessandro Parise (scoutman); Andrea Croce (team manager); Elisabetta Reali (tutor scolastico).