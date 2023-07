Al via a Cesenatico la 17esima edizione dell’AeQuilibrium Cup-Trofeo delle Regioni di beach volley

Torna dopo quattro anni, l’ultima edizione giocata è stata quella del 2019, il Trofeo delle Regioni di Beach Volley targato AeQuilibrium. La kermesse sulla sabbia, giunta alla 17esima edizione e organizzata quest’anno con il supporto del Comitato Regionale Fipav Emilia Romagna, si disputerà sul lungomare di Cesenatico (FC) da domani 1 a giovedì 3 agosto e prevedrà la partecipazione di oltre 80 giovani beachers in rappresentanza delle regioni d’Italia.

L’evento è riservato alle atlete e agli atleti delle categorie Under 17 femminile e maschile, che si sfideranno in due tornei all’interno dei quali competeranno 21 team divisi in 7 gironi da 3 squadre sulla base del ranking. Al termine della prima fase verrà stilata la classifica generale per la fase a doppia eliminazione.

Il sipario sulla manifestazione verrà alzato ufficialmente oggi alle ore 17.45 con la cerimonia di apertura in programma presso il Piazzale Andrea Costa di Cesenatico dove gli atleti in rappresentanza delle varie regioni sfileranno per le strade della città. A seguire presso il Palazzo del Turismo ci sarà il primo atto ufficiale con la consueta riunione tecnica.

Da domani 1° agosto, invece, la parola passerà al campo dove dalle ore 9 le giovani atlete e atleti si sfideranno sui 7 campi allestiti sulla spiaggia libera di Piazza Andrea Costa.

Tre giorni dunque all’insegna del sano agonismo per tanti ragazzi che hanno voglia di arrivare fino in fondo rappresentando la propria regione di appartenenza.

L’Aquilibibrium Cup – Trofeo delle Regioni di beach volley è anche e soprattutto condivisione, gioia e divertimento.

Tutti i risultati sul torneo maschile saranno disponibili QUI, il tabellone femminile invece sarà visibile QUI

Diretta streaming

Per l’edizione 2023 dell’Aequilibrium-Cup Trofeo delle Regioni di Beach Volley, la Federazione Italiana Pallavolo trasmetterà tutte le gare del campo centrale in diretta sul proprio canale YouTube QUI.

I siti beachvolley.federvolley.it e trofeodelleregioni.it daranno, invece, ampio risalto alle gare che si svolgeranno a partire martedì con news, gallery fotografiche e risultati da tutti i campi.

Torneo femminile

Le coppie partecipanti

Abruzzo: Marta Cardelli-Sofia De Marinis

Alto Adige: Maja Valentini-Nadine Valentini

Campania: Serena Agosto-Ines Erra

Emilia Romagna: Sofia Ferrari-Caterina Carli

Emilia Romagna 2: Matilde Chinni-Rebecca Cottafava

Friuli Venezia Giulia: Anita Milosevic-Laura Olivo

Lazio: Sara Gambelli-Gaia Mazitelli

Liguria: Pietro Carrera-Andrea Gandolfi

Lombardia: Carola Tesoro-Sara Matterazzo

Marche: Valentina Malatesta-Greta Fippeddi

Molise: Sophie Pia Buonanno-Agnese Chinni

Piemonte: Carol Sofia Giannelli-Martina Cerrato

Puglia: Marta Margherito-Marianna Altavulla

Sardegna: Sofia Moss-Anna Monni

Sicilia: Chiara Mazzeo-Claudia Mancuso

Toscana: Ginevra Amore-Martina Ballini

Trentino: Elisa De Franceschi-Caterina Trentini

Umbria: Emma Mussini-Susanna Liberati

Valle d’Aosta: Martina Benveuto-Giada Bozzetti

Veneto: Delia Fratamico-Ginevra Merlini

Veneto 2: Gioia Laurenti-Vanessa Zussino

Torneo maschile

Le coppie partecipanti

Abruzzo: Marco Di Felice-Paolo Ricciardi

Alto Adige: Alex Natoli-Laurin Zoschg

Campania: Mattia Nicola Farcaisu-Giovanni Gragnaniello

Emilia Romagna: Luca Dalfiume-Lorenzo Gamberini

Emilia Romagna 2: Matteo Fontanesi-Emanuele Tassoni

Friuli Venezia Giulia: Alan Del Pup-Enrico Sorgon

Lazio: Jacopo Di Bona-Gianluca Galao

Liguria: Sofia Lauri-Anna Costa

Lombardia: Riccardo Santomassimo-Francesco Rusconi

Marche: Matteo Iurisci-Diego Doclini

Molise: Vittorio Sciarretta-Alessandro Vernacchia

Piemonte: Filippo Sancio-Daniele Patrone

Puglia: Antonello Netti-Davide Santostasi

Sardegna: Marco Stefano Piludu-Fabio Manunta

Sicilia: Simone Augugliaro-Calogero Graffeo

Toscana: Filippo Fratini-Francesco Gigi

Toscana 2: Marco Trovò-Marco Molini

Trentino: Nicola Massari-Gabriele Beltrami

Umbria Lorenzo Fongo-Mattia Cassieri

Valle d’Aosta: Emanuele Barberio-Marco Aurelio Sciulli

Veneto: Gabriele Zillio-Christian Pincerato



Albo d’Oro

Femminile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Veneto; 2006 Sicilia; 2007 Veneto; 2008 Marche; 2009 Emilia Romagna; 2010 Abruzzo; 2011 Piemonte; 2012 Veneto; 2013 Lazio; 2014 Lombardia; 2015 Marche, 2016 Abruzzo, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Veneto.

Maschile: 2004 Emilia Romagna; 2005 Puglia; 2006 Emilia Romagna; 2007 Puglia; 2008 Lazio; 2009 Trentino; 2010 Veneto; 2011 Veneto; 2012 Emilia Romagna; 2013 Trentino; 2014 Marche; 2015 Abruzzo; 2016 Marche, 2017 Veneto, 2018 Veneto, 2019 Liguria.