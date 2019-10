Al via domani il progetto “Club Italia in tour”

Anche in questa stagione le atlete del Club Italia CRAI non saranno impegnate esclusivamente nelle gare del Campionato di A2 ma affronteranno, nel corso dell’anno, una serie di amichevoli con formazioni che militano nel Campionato di B1.

Prenderà il via domani “Club Italia in tour” una sorta di “campionato parallelo” con gare di andata e ritorno con club di Lombardia e Piemonte (le regioni geograficamente più vicine al Centro Pavesi FIPAV, sede di residenza e di gioco delle azzurrine).

Rispetto a quanto accade nel Campionato di A2 saranno invertiti i ruoli dei tecnici in panchina: Michele Fanni, secondo allenatore nel corso della stagione, guiderà la squadra di “Club Italia in tour” e al suo fianco siederà Massimo Bellano.

“Il progetto ‘Club Italia in tour’ – spiega Fanni – offrirà allo staff e alle ragazze di avere riscontri concreti del lavoro che viene svolto quotidianamente in palestra. E’ importante poter valutare i progressi individuali e del gruppo nel corso delle partite, anche se si tratta di amichevoli, perché in allenamento non è possibile ricostruire le dinamiche e le situazioni di gioco ed emotive che si vivono nel corso dei match. ‘Club Italia in tour’ sarà inoltre un’opportunità per mettere alla prova in un contesto agonistico le atlete più giovani del Club Italia, che trovano poco spazio in prima squadra nel campionato di Serie A2”.

Le amichevoli disputate sul campo della squadra di B1 offrono inoltre la possibilità per promuovere il progetto Club Italia presso le società del territorio. Come già accaduto in passato, infatti, verranno organizzati incontri di formazione e confronto tra lo staff tecnico del Club Italia e quello della società ospitante.

“Sono sei le squadre che partecipano quest’anno al progetto - conclude il tecnico federale – e sin dalla gara di esordio saremo chiamati a un confronto impegnativo. Lecco, infatti, è una delle formazioni che puntano a vincere il campionato e sicuramente non sarà una partita facile. Al di là dei risultati, queste 12 amichevoli saranno importanti per verificare i progressi e migliorare di volta in volta il rendimento della squadra”.

Questo il calendario di “Club Italia in tour”

23.10.2019 Club Italia CRAI - Acciaitubi Picco Lecco Ore 20.15

06.11.2019 Lilliput Pallavolo TO - Club Italia CRAI Ore 20.00

13.11.2019 Arredo Frigo Acqui - Club Italia CRAI Ore 20.30

20.11.2019 Club Italia CRAI - Pall. Don Colleoni BG Ore 20.00

04.12.2019 Club Italia CRAI - Tecnoteam Albese CO Ore 19.00

18.12.2019 Chromavis Abo Offanen. CR - Club Italia CRAI Ore 19.30

15.01.2020 Club Italia CRAI - Arredo Frigo Acqui Ore 20.30

29.01.2020 Pall. Don Colleoni BG - Club Italia CRAI Ore 19.00

12.02.2020 Club Italia CRAI - Lilliput Pallavolo TO Ore 18.00

26.02.2020 Acciaitubi Picco Lecco - Club Italia CRAI Ore 20.45

12.03.2020 Tecnoteam Albese CO — Club Italia CRAI Ore 20.45

25.03.2020 Club Italia CRAI - Chromavis Abo Offanen. CR Ore 19.30