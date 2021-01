Al via il Campionato Italiano per società

Al via il Campionato Italiano di Beach Volley per società 2021. Il 24 gennaio, in due differenti località, si svolgeranno i primi due appuntamenti della stagione: uno a Civitanova Marche presso il Centro sportivo Energym dove scenderanno in campo le categorie Under 18 femminile, Silver femminile, Gold femminile. La Società organizzatrice è la King of the Beach

Lo stesso giorno presso il Centro Federale Pavesi sarà organizzata l'altra tappa nella quale saranno impegnate le categorie Gold femminile e Gold Maschile. La Società organizzatrice è l'Atletico Beach Volley.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Settore Beach Volley FIPAV alla mail beachvolley@federvolley.it e consultare il sito beachvolley.federvolley.it