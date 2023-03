Al via il Trofeo dei Territori 2023 targato AeQuilibrium

Come ogni anno le migliori selezioni del volley giovanile sono pronte a sfidarsi nei Trofei dei Territori e la Federazione Italiana Pallavolo insieme a tutti i comitati territoriali e regionali fipav organizzerà le manifestazioni con il consueto impegno ed entusiasmo, nell’ottica di una sempre maggiore promozione delle proprie attività. Una manifestazione che porta con sé, per il secondo anno consecutivo, un partner prestigioso come AIA che attraverso il brand AeQuilibrium sarà al fianco dei tornei che prenderanno quindi il nome di AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori.

La prima regione in ordine di tempo ad organizzare il trofeo sarà la Sardegna con la città di Nuoro che ospiterà il massimo evento giovanile di pallavolo regionale domenica 2 aprile.

Il 25 aprile, invece, sarà la volta delle Marche e del Lazio. Lunedì 24 e domenica 25 si disputerà il trofeo in Veneto dove parteciperanno anche le rappresentative del Trentino.Immediatamente dopo sarà la volta dell’Aequilibrium Cup in Sicilia (29 e 30 aprile) e Toscana (29 aprile).

A seguire si giocherà in Abruzzo, Calabria e Puglia, dove lunedì’ primo maggio le selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili di dei vari comitati territoriali saranno protagoniste di sfide avvincenti.

L’attività che catalizzerà l’attenzione sui settori giovanili si sposterà poi in Friuli Venezia Giulia il 7 maggio. Contestualmente si giocherà il Trofeo dei Territori della Campania insieme al Molise e alla Basilicata.

Il 28 maggio, invece, l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori sarà disputato in Liguria, Lombardia e Piemonte/Valle d’Aosta. Tanta è l’attesa anche in Emilia Romagna dove i migliori talenti regionali scenderanno in campo sabato 27 e domenica 28 maggio.

Le Aequilibrium Cup-Trofeo dei Territori si concluderanno con le gare valevoli per i titoli regioni in Umbria in programma domenica 11 giugno, prima dell’appuntamento clou della stagione giovanile: il Trofeo delle Regioni.

La storica kermesse giunta alla trentottesima edizione e organizzata quest’anno con la collaborazione del CR Fipav Molise prenderà il via il 26 giugno con la consueta cerimonia di apertura a Campobasso e dal 27 giugno il via alle gare che si concluderanno sabato 1° luglio con i match valevoli per i titoli femminili e maschili 2023.

Il Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Sardegna – 2 aprile

Marche – 25 aprile

Lazio – 25 aprile

Veneto e Trentino – 24 e 25 aprile

Sicilia – 29 e 30 aprile

Toscana – 29 aprile e 1° maggio

Abruzzo – 1° maggio

Calabria – 1° maggio

Puglia – 1° maggio

Campania, Molise e Basilicata – 7 maggio

Friuli Venezia Giulia – 7 maggio

Liguria – 28 maggio

Lombardia – 28 maggio

Piemonte e Valle d’Aosta – 28 maggio

Emilia Romagna – 27 e 28 maggio

Umbria – 11 giugno