Al via l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Emilia Romagna e Liguria

L’Emilia Romagna e la Liguria sono pronte per l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2022, in programma domani giovedì 2 giugno.

Le cittadine di Arenzano e Cogoleto, in provincia di Genova, ospiteranno il massimo evento giovanile di pallavolo regionale che metterà a confronto le selezioni provinciali under 14 femminili e under 15 maschili. L’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Liguria si giocherà, dunque, in un’unica giornata gi gare e si svolgerà con girone unico con formula del round robin e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica finale. Il trofeo permetterà ai migliori atleti nati nel 2007/2008 e alle migliori atlete nate nel 2008 di mettersi in mostra, confrontandosi con i coetanei e le coetanee delle altre province. Il fischio d’inizio è fissato per domani giovedì 2 giugno maggio alle ore 10.30, quando scenderanno in campo nei primi match CT Centro contro CT Ponente nel torneo maschile e femminile.

Tanta è l’attesa anche in Emila Romagna dove, sempre giovedì 2 giugno, le selezioni under 14 femminili e under 15 maschili di tutti i Comitati territoriali saranno protagoniste a Cesena e Forlimpopoli. La formula dell’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Emilia Romagna prevede la divisione dei comitati in due gironi. In campo femminile, il girone A sarà composto da Modena, Ferrara, Parma e Piacenza, mentre il girone B da Ravenna, Romagna Uno, Bologna e Reggio Emilia. In campo maschile il girone A sarà composto da Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Parma e il girone B da Romagna Uno, Ferrara, Bologna e Ravenna. Le squadre Maschili e femminili, suddivise in due gironi da a quattro squadre, nella mattina del 2 giugno disputeranno un girone all’italiana di sola andata: le gare della competizione femminile sono in programma a Forlimpopoli, al Palsport e al Palavending di via del Tulipano, quelle maschili a Cesena, presso gli impianti Carisport, Plauto e Comandini. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, le finali, tutte in programma a Cesena: le quarte classificate di ciascun girone femminile e maschile disputeranno la sfida per 7° e 8° posto, le terze si contenderanno il 5° e 6° piazzamento, le seconde il 3° e 4° gradino del podio e le prime si contenderanno il Trofeo.

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Liguria

Le rappresentative partecipanti

CT Centro, CT Ponente, CT Levante

Il Calendario

Giovedì 2 giugno 2022

Femminile -Arenzano (Palazzetto dello Sport “Pala-Corradi”)

ore 10.30 CT Centro – CT Ponente

ore 14.30 CT Levante – perdente gara 1

ore 16.30 vincente gara 1 – CT Levante

Maschile Cogoleto (Complesso Polivalente G. Damonte)

ore 10.30 CT Centro – CT Ponente

ore 14.30 CT Levante – perdente gara 1

ore 16.30 vincente gara 1 – CT Levante

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori dell’Emilia Romagna

Le rappresentative partecipanti

Modena, Cesena, Parma, Piacenza, Ferrara, Ravenna, Romagna Uno, Bologna, Reggio Emilia

Il Calendario

Giovedì 2 giugno 2022

Femminile

Girone A (Cesana)

ore 9.30 Modena-Cesena e Parma-Piacenza

ore 10.30 Piacenza-Modena e Ferrara-Parma

ore 11.30 Modena-Parma e Piacenza-Ferrara

Girone B (Forlimpopoli)

ore 9.30 Ravenna-Romagna Uno e Bologna-Reggio Emilia

ore 10.30 Reggio Emilia-Ravenna e Romagna Uno-Bologna

ore 11.30 Ravenna-Bologna e Romagna Uno-Reggio Emilia

Maschile

Girone A (Cesana)

ore 9.30 Reggio Emilia-Parma e Modena-Piacenza

ore 10.30 Parma-Modena e Piacenza-Reggio Emilia

ore 11.30 Modena-Reggio Emilia e Piacenza-Parma

Girone B (Cesena)

ore 9.30 Romagna Uno-Ferrara e Bologna Ravenna

ore 10.30 Ravenna-Romagna Uno e Ferrara-Bologna

ore 11.30 Romagna Uno-Bologna e Ravenna-Ferrara

Il calendario dei Trofei dei Territori

Emilia Romagna: 2 giugno – Cesena

Abruzzo: 2 giugno - Montorio al Vomano (TE)

Liguria: 2 giugno - Cogoleto e Arenzano (GE)

Veneto: 4-5 giugno – Montegrotto Terme (PD)

Trentino Alto Adige: 18-19 giugno

aeQuilibrium, il brand di casa AIA, partner della Federazione Italiana Pallavolo, quest'anno ha deciso di essere ancora più vicino ai giovani atleti italiani dando il nome al Trofeo dei Territori. Benessere, qualità e impegno sono da sempre le parole d’ordine di aeQuilibrium, pensato proprio per chi ama seguire uno stile di vita sano anche attraverso un’alimentazione equilibrata. La pallavolo è tra le discipline che più trasmettono lo spirito, la cultura e i valori positivi dello sport in cui anche il marchio si riflette, ed è proprio su questi elementi che si fonda la rinnovata collaborazione tra la Federazione Italiana Pallavolo ed aeQuilibrium di AIA.