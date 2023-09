Al via l’attività di qualificazione nazionale femminile per la stagione 2023/24

La Federazione Italiana Pallavolo ha programmato le attività legate al progetto di qualificazione nazionale femminile per la stagione 2023/24. Il Settore Squadre Nazionali, infatti, rinnova anche per l’imminente stagione agonistica questo importate progetto per il reclutamento di nuove giovani atlete da inserire nei programmi federali.

L’attività dei processi di qualificazione femminili sarà strutturata in due fasi: la prima autunnale in programma dal 15 ottobre al 28 novembre; mentre la seconda si svolgerà a partire dai primi mesi del 2024.

L’attività, coordinata dal DT delle attività giovanili femminili Marco Mencarelli, prevedrà una serie di stage regionali e stage inseriti in progetti territoriali già in essere come il Club Italia per le regioni del Sud e del Centro.

Agli allenamenti, che saranno anche l’occasione per un confronto con i vari selezionatori e coordinatori tecnici regionali su diverse tematiche legate alla pallavolo giovanile femminile, prenderanno parte le atlete nate nel 2008 e 2009.

Al termine di tutti gli stage regionali sono previsti ulteriori due stage nazionali con gruppi di giocatrici provenienti da diverse regioni per facilitare i meccanismi di confronto.

Al progetto di qualificazione nazionale promosso da FIPAV, insieme al DT Mencarelli, prenderanno parte Pasquale D’Aniello (allenatore Under 17 femminile), Oscar Maghella (vice allenatore Under 17 femminile), Michele Fanni (allenatore Club Italia e Under 19 femminile), Gaetano Gagliardi (vice allenatore Under 19 femminile), Simone Mencaccini (Preparatore fisico nazionali giovanili femminili).

Calendario incontri prima fase

Domenica 15 ottobre: Valle d’Aosta e Piemonte

Lunedì 16 ottobre: Lombardia

Domenica 22 ottobre: Marche

Lunedì 23 ottobre: Lazio

Martedì 24 ottobre: Campania

Domenica 29 ottobre: Basilicata

Martedì 31 ottobre e mercoledì 1 novembre: Puglia

Domenica 5 novembre: Sardegna

Lunedì 6 novembre Emilia Romagna

Domenica 12 novembre: Liguria e Umbria

Lunedì 13 novembre: Toscana e Abruzzo

Domenica 19 novembre: Bolzano e Trento

Lunedì 20 novembre: Friuli Venezia Giulia e Molise

Martedì 21 novembre: Veneto

Domenica 26 novembre: Calabria

Lunedì 27 novembre: Sicilia