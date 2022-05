Al via la “Beach Volley Marathon” a Bibione, prima e unica tappa italiana del Beach ParaVolley

Ha preso il via questa mattina, presso il Villaggio Turistico Internazionale di Bibione (VE), la tre giorni dedicata alla Beach Volley Marathon, primo torneo italiano di pallavolo da spiaggia, che vedrà sfidarsi sullo stesso campo da gioco gli atleti di qualsiasi livello, con e senza disabilità, fianco a fianco, a confermare che lo sport non conosce barriere. Tutti gli appassionati quindi, da oggi fino a domenica 15 maggio, avranno la possibilità di seguire dal vivo non solo i match di beach volley, ma anche quelli del Beach ParaVolley.

Negli stessi giorni, sempre Bibione ospiterà anche l’attesissima AeQuilibrium Beach Volley Marathon®, l’evento open di specialità più conosciuto e partecipato a livello internazionale.

Sitting e Standing, con lo sguardo a Los Angeles 2028

Atleti dalle differenti abilità e provenienti da tutto il mondo si incontreranno sugli oltre trecento campi da gioco allestiti sulla spiaggia, dove da quest’anno sarà possibile gareggiare anche con due modalità 3vs3 totalmente inclusive.

Da affrontare seduti sulla sabbia è la categoria Beach Sitting Volley, ma si potrà competere anche nella formula Beach ParaVolley, la classica versione “standing” che negli ultimi anni ha visto crescere la propria popolarità, tanto da essere candidata a diventare disciplina ufficiale dei Giochi Paralimpici di Los Angeles 2028.

Un’autentica eccellenza sportiva che arriva finalmente anche in Italia grazie all’impegno di SportFelix, marchio leader del turismo sportivo e ideatore di tornei internazionali di successo, in collaborazione con ParaVolley Europe e FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).

A ispirare una sfida così ambiziosa è la volontà di promuovere un nuovo approccio allo sport e alla vacanza, capace di superare le limitazioni a favore di un’esperienza sempre più attiva, coinvolgente e veramente condivisa.

«Siamo davvero felici che il sitting volley stia arrivando anche sulla sabbia» ha dichiarato Guido Pasciari, coordinatore tecnico nazionale per la disciplina e direttore marketing Paravolley Europe. «In Italia stiamo investendo molto su questa disciplina che ci sta dando grandi soddisfazioni. Crediamo che eventi come questo possano essere un volano importante per esplorare nuove possibilità di inclusione. Siamo certi che a Bibione vivremo tre intense e divertenti giornate di sport».

Squadre partecipanti

Ungheria

Italia 1

Italia 2

Polonia

Slovacchia

Slovenia

Il Calendario

13/05: Italia 1-Ungheria (ore 15); Ungheria-Slovacchia (ore 17.30); Italia 2-Slovenia (ore 15); Slovenia-Polonia (ore 17.30); Polonia-Slovacchia (ore 15); Italia 1-Italia 2 (ore 17.30)

Questi gli 8 atleti convocati dal CT Amauri Ribeiro: Francesco Cornacchione (ASD Nuova Pallavolo Campobasso); Michele Emanuele Di Ielsi (ASD Termoli Pallavolo); Simone Drigo (ASD Alta Resa); Massimo Paolo Gamba (Polisportiva Pallavolo Brembate di Sopra); Gregorio Guzzo (ASD Volley Palermo); Fabio Marsiliani (APD Fonte Roma Eur); Riccardo Scendoni, Federico Ripani (Scuola di Pallavolo Fermana ASD).