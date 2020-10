Al via la terza edizione del "Festival dello Sport"

È tutto pronto per la terza edizione del Festival dello Sport intitolata “We Are The Champions”, in programma a Trento da domani venerdì’ 9 a domenica 11 ottobre. L’edizione 2020, organizzata come ogni anno da “Gazzetta dello Sport” e da “Trentino Marketing”, vedrà come novità assoluta la formula “DigiLive”: infatti i teatri, le piazze e tutte le location che hanno visto Trento come centro nevralgico per la tre giorni di sport faranno solo parte del passato. Quest’anno il “Festival” sarà accessibile a tutti. Difatti, tutti gli appassionati, a causa della pandemia legata al COVID-19, avranno la possibilità di seguire le storie dei propri beniamini, in diretta streaming sul canale web https://www.ilfestivaldellosport.it/ e su https://www.gazzetta.it/. Saranno più di sessanta gli eventi, conditi con più di cento ospiti, a colorare queste giornate con l’obbiettivo di raccontare aneddoti e rivivere nuove e indimenticabili storie di sport. Il “Festival dello Sport, “We are the Champions” in un anno così speciale per il mondo dello sport è divenuto sempre più un punto di riferimento per tutti gli italiani che insieme a loro sognano, lottano e vincono, aspettando le Olimpiadi e gli altri grandi appuntamenti. Anche in questa nuova veste, al “Festival” saranno presenti due filoni fortemente identitari: quello dei libri sportivi e quello degli incontri dedicati alla medicina e allo sport.

Ci sarà spazio ovviamente per il volley, infatti, nella giornata di domenica 11 ottobre, alle ore 12.30 si svolgera l’appuntamento dedicato agli amanti della pallavolo, che avranno la possibilità di sentire la voce del centrale della nazionale e della Cucine Lube Civitanova Simone Anzani, dello schiacciatore della Sir Safety Perugia Wilfredo Leon e dello schiacciatore della BluVolley Verona Matej Kazijski.

Queste e tante altre emozioni sono pronte a rapire gli “amanti dello sport”.

