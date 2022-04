Al via la vendita dei biglietti per le Super Finals di Champions League a Lubiana

Sono in vendita da oggi i biglietti per la Super Finals di Champions League in programma domenica 22 maggio a Lubiana. In Slovenia, quindi, le migliori quattro squadre europee per l’atto conclusivo della più importante manifestazione per club del Vecchio Continente. Nella capitale slovena, già sede del sorteggio e del galà della Champions League a inizio stagione, nella finale femminile le campionesse d’Europa in carica delll’Imoco Volley Conegliano affronteranno come un anno fa le turche del VakifBank Istanbul. Nella finale maschile, invece, la Trentino Itas si ritroverà di fronte ancora una volta la squadra polacca del Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle per un vero e proprio rematch della finale della scorsa stagione.

Il programma

CEV SuperFinals

Domenica 22 maggio 2022, Ljubljana (Slovenia)

Finale femminile

ore 18: Imoco Volley Conegliano (ITA) - Vakifbank Istanbul (TUR)

Finale maschile

ore 21: Trentino Itas (ITA) - Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle (POL)

I prezzi dei tagliandi

Cat. 1: € 70

Cat. 2: € 50

Cat. 3: € 35

Cat. 4: € 20

VIP: € 190

VIP Premium: € 250

Tutti i dettagli sulla biglietteria sono disponibili su tickets.cev.eu