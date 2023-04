Al via l'AeQuilibrium Cup- Trofeo dei Territori in Calabria, Sicilia, Toscana, Puglia e Abruzzo

Il meglio della pallavolo giovanile della Sicilia, Toscana, Abruzzo, Calabria e Puglia è pronta a scendere in campo nei rispettivi l’Aequilibrium Cup- Trofeo dei Territori in programma da domani 29 aprile a lunedì primo maggio.

In Abruzzo la kermesse metterà a confronto le selezioni provinciali: femminili ( anno 2009 e seguenti) e maschili ( anno 2008 e seguenti) in rappresentanza dei comitati territoriali ( Sud-Est e Nord-Ovest). L’evento, organizzato dal CR FIPAV Abruzzo, in collaborazione con il C.T.Fipav Abruzzo Sud-Est è in programma lunedì 1 maggio in due diverse location. La selezione maschile scenderà in campo ad Ortona mentre quella femminile ad Orsogna. Le gare si svolgeranno con la formula dei 3 set obbligatori a 25 punti con il Rally Point System. Ogni set vinto farà acquisire un punto.

Tanta è l’attesa anche in Puglia per la 31a edizione del "Trofeo Meschini", torneo dedicato ad atleti delle rappresentative territoriali pugliesi nati/e negli anni 2009/2010. Il Trofeo dei Territori, organizzato dal CR FIPAV Puglia in collaborazione con il CT FIPAV Lecce e le società del territorio, affiancato dal marchio AeQuilibrium, vivrà lunedì 1 maggio la sua giornata di gare dopo una stagione di lavoro svolta dal CQR sull'intero territorio regionale tra allenamenti e giornate di qualificazione, al fine di costruire la rappresentativa regionale del domani. Sarà il Palasport IIS Bachelet di Copertino ad ospitare le finali, quella del torneo maschile alle 16.00 e quella del torneo femminile alle 18.00 mentre nella mattinata si giocherà anche sui campi del Tensostatico di Monteroni di Lecce (LE) e del Palasport di Carmiano (LE). La giornata festiva sarà anche l'occasione per tanti appassionati di seguire da vicino un torneo che prima dell'aspetto agonistico, intende dare spazio al gioco e al divertimento delle nuove generazioni che si affacciano alla pallavolo dei grandi. Saranno otto le rappresentative coinvolte nel torneo, con la novità della rappresentativa regionale maschile impegnata nel torneo maschile. Le semifinali si giocheranno alle 9.30 e alle 11.00 mentre nel pomeriggio alle 16.00 si concluderà il torneo maschile con le due finali in programma a Copertino (1/2 posto) e Monteroni di Lecce (3/4 posto) mentre il torneo femminile assegnerà il primo posto alle 18.00 sul campo di Copertino e il terzo posto alle 16.00 sul campo di Carmiano.

Contestualmente si giocherà anche l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori della Calabria dove a contendersi il titolo saranno le rappresentative u14 femminili e u15 maschili dei comitati territoriali di Reggio Calabria, Cosenza e Calabria Centro. Prima della fase finale, che si terrà appunto il primo maggio a Crotone, tre sono state le tappe, che hanno dato la possibilità di stilare la prima classifica del torneo la classifica femminile vede attualmente al primo posto C.T. Reggio Calabria seguita a ruota da C.T. Cosenza. Ultime le ragazze del C.T. Calabria Centro. La classifica maschile, invece, vede al primo posto i ragazzi del C.T. Calabria Centro, seguiti dal C.T. Cosenza e dal C.T. Reggio Calabria A Crotone, pertanto, in prima battuta si affronteranno prima e terza classificata, la perdente, a seguire, sfiderà la seconda classificata che metterà un punto sulla mattinata sportiva sfidando, successivamente, la vincente della prima gara. Nel pomeriggio, a partire dalle 16, inizierà la vera e propria fase finale dove, le prime due classificate sia della maschile che della femminile, si sfideranno per conquistare l'ambito premio.

Domani 29 aprile, invece, è previsto il fischio di inizio in Sicilia della fase finale del Trofeo dei Territori – Aequilibrium Cup, organizzato dal CR Sicilia insieme al Comitato Territoriale Monti Iblei.

Le 12 formazioni che rappresentano i 6 Comitati Territoriali della Sicilia, si ritroveranno a Comiso sede della manifestazione. Le gare si svolgeranno negli impianti non solo di Comiso appunto, ma anche di Chiaramonte Gulfi e Santa Croce Camerina, con inizio alle ore 15.30 e si concluderanno nel pomeriggio di domenica 30.

Le cittadine di Cecina, Donarico, Rosignano Solvay e Castelnuovo della Misericordia in provincia di Livorno, ospiteranno il massimo evento giovanile di pallavolo regionale che per tre giorni (24 aprile – 1 maggio) metterà a confronto le selezioni provinciali under 13 e 14 femminile e under 14 e 15 maschile. L’ AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Toscana si giocherà, dunque, in tre giornate di gare con la formula della Final Four. Per ognuna delle quattro categorie si giocheranno le semifinali che decreteranno le squadre che accederanno alle finali. Per l’edizione 2022 del Trofeo dei Territori della Toscana sono attesi tanti ragazzi e ragazze che daranno vita a una competizione in cui la passione per il volley la farà da padrona.

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Toscana

Le rappresentative partecipanti

Appennino Toscano, Basso Tirreno, Etruria, Firenze

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori Abruzzo

Le rappresentative partecipanti

Sud Est A – Nord Ovest B, Nord Ovest A – Sud Est B

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Calabria

Le rappresentative partecipanti

Reggio Calabria, Cosenza, Calabria Centro

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Puglia

Le rappresentative partecipanti

Lecce, Brindisi-Taranto, Bari, Bat-Foggia

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Sicilia

Le rappresentative partecipanti

Messina, Monti Iblei, Akranis, Palermo, 2. Catania, 3. Trapani

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione trofeodelleregioni.it: Sicilia (QUI) Toscana (QUI) Abruzzo (QUI), Calabria (QUI), Puglia (QUI).

Il Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Marche – 25 aprile

Lazio – 25 e 25 aprile

Veneto e Trentino – 23, 24 e 25 aprile

Sicilia – 29 e 30 aprile

Toscana – 29 aprile e 1° maggio

Abruzzo – 1° maggio

Calabria – 1° maggio

Puglia – 1° maggio

Campania, Molise e Basilicata – 7 maggio

Friuli Venezia Giulia – 7 maggio

Liguria – 28 maggio

Lombardia – 28 maggio

Piemonte e Valle d’Aosta – 28 maggio

Emilia Romagna – 27 e 28 maggio

Umbria – 11 giugno