Al via l'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Lazio, Veneto e Marche

Cresce l’attesa per i prossimi Aequilibrium Cup - Trofei dei Territori in programma lunedì 24 e martedi 25 Aprile nel Lazio, Marche (25 aprile) e Veneto (dal 23 al 25 aprile) che vedranno scendere in campo il meglio della pallavolo giovanile regionale.

Per il Trofeo dei Territori del Lazio l’appuntamento è in programma del viterbese con le rappresentative territoriali femminili e maschili laziali che si daranno battaglia per aggiudicarsi l’edizione 2023 dell’Aequilibrium Cup. La finale primo secondo posto femminile è in programa il 25 aprile alle ore 10, a seguire (alle 11.30) quella maschile: entrambe le sfide si giocheranno al palazzetto dello sport di Montefiascone.

I Centri di Qualificazione Territoriale (CQT) di Frosinone, Latina, Roma e Viterbo porteranno sui campi il meglio del panorama pallavolisti giovanile: per le donne gli anni di nascita delle giocatrici sono il 2009 e 2010 mentre per i ragazzi parteciperanno gli atleti nati nel 2008 e 2009 e sono ammessi anche i classe 2010 di prospettiva. Quest'anno il Trofeo prevede gare sulla distanza di tre set obbligatori, con terzo set a 25 attribuendo un punto per ciascun set vinto. Oltre al palazzetto di Montefiascone che ospiterà le finali e la cerimonia di premiazione, saranno altri quattro i campi di gioco coinvolti: il Palavolley di via Gran Sasso, il PalaMurialdo di via Caduti del IX Stormo, l’impianto dell’ITC Paolo Savi in via Lorenzo da Viterbo e quello di Santa Maria della Verità in via Oslavia.

Tanta è l’attesa anche in Veneto dove, dal 23 al 25 aprile, le 15 selezioni regionali coinvolte sono pronte a scendere in campo in provincia di Vicenza nei Comuni di di Santorso, Schio e Torrebelvicino. La 21^ edizione del Trofeo dei Territori griffata Aequilibrium Cup prevedrà la partecipazione anche delle selezioni di Trento e Bolzano che porteranno tre rappresentative accanto alle dodici selezioni dei Comitati Territoriali del Veneto.

Contestualmente si giocherà anche a Camerino che sarà la città che ospiterà dell’Aequilibrium Cup-Trofeo dei Territori delle Marche. Il 25 aprile, infatti, negli impianti del CUS in Località Le Calvie, si sfideranno dalla mattina al pomeriggio le migliori selezioni del volley giovanile dei quattro Comitati Territoriali marchigiani. Una giornata di sano sport, agonismo e passione dedicata alle selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili che scenderanno in campo dalle 9.30. Le prime a gareggiare saranno Ancona-Macerata nel torneo maschile e Macerata-Ancona in quello femminile. Seguiranno Pesaro – Ascoli Piceno/Fermo per i ragazzi e Ascoli Piceno/Fermo – Pesaro per le ragazze.

Tutti gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito ufficiale della manifestazione trofeodelleregioni.it: Lazio (QUI) Marche (QUI) e Veneto (QUI).

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Lazio

Le rappresentative partecipanti

Frosinone, Latina, Roma e Viterbo

Programma gare:

24 APRILE 2023 - FASE PRELIMINARE

PAL. ITC PAOLO SAVI – VIA LORENZO DA VITERBO – VITERBO

9.00 CQT Latina - CQT Viterbo

10.30 CQT Roma - CQT Latina

16.30 CQT Viterbo - CQT Roma

PAL. S. MARIA DELLA VERITA’ – VIA OSLAVIA 2 – VITERBO

Orario gare: 9.00 CQT Roma - CQT Frosinone

10.30 CQT Frosinone - CQT Viterbo

6.30 CQT Frosinone - CQT Latina

25 APRILE 2023 – FINALI

Orario gara: 9.00 Finale 3° / 4° posto

PAL. ITC PAOLO SAVI – VIA LORENZO DA VITERBO – VITERBO

Orario gara: 11.30 Finale 1° / 2° posto

PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA GIUSEPPE CONTADINI - MONTEFIASCONE

TROFEO DEI TERRITORI FEMMINILE

24 APRILE 2023 - FASE PRELIMINARE

PALAVOLLEY – VIA GRAN SASSO – VITERBO

Orario gare: 9.00 CQT Latina - CQT Viterbo

10.30 CQT Roma - CQT Latina

16.30 CQT Viterbo - CQT Roma

PALAMURIALDO – VIA CADUTI IX STORMO – VITERBO

Orario gare: 9.00 CQT Roma - CQT Frosinone

10.30 CQT Frosinone - CQT Viterbo

16.30 CQT Frosinone - CQT Latina

MARTEDI’ 25 APRILE 2023 - FINALI

Orario gara: 9.00 Finale 3° / 4° posto

PALAVOLLEY – VIA GRAN SASSO – VITERBO

Orario gara: 10.00 Finale 1° / 2° posto

PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA GIUSEPPE CONTADINI – MONTEFIASCONE

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori delle Marche

Le rappresentative partecipanti

Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno/Fermo

Programma gare

Torneo maschile (Drago-Gentili)

1.Ore 09.30 Ancona-Macerata

2.segue Pesaro-Ascoli Piceno/Fermo

3.segue VINCENTE 1 PERDENTE 2

4.ore 15.30 VINCENTE 2 PERDENTE 1

5.segue PERDENTE 1 PERDENTE 2

12.segue PERDENTE 7 PERDENTE 8 gara femminile

Torneo femminile (Orsini)

7.ore 09.30 Macerata-Ancona

8. a seguire Ascoli Piceno/Fermo -Pesaro

9.a seguire VINCENTE 7 PERDENTE 8

10.ore 15.30 VINCENTE 8 PERDENTE 7

11.a seguire VINCENTE 7 PERDENTE 8

6. a seguire VINCENTE 1 VINCENTE 2 gara maschile

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Veneto

Le rappresentative partecipanti

Padova, Rovigo, Treviso-Belluno, Venezia, Verona, Vicenza, Bolzano, Trento

Il calendario gare del torneo maschile è disponibile QUI

Il calendario gare del torneo femminile è disponibile QUI

Il Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Marche – 25 aprile

Lazio – 25 e 25 aprile

Veneto e Trentino – 23, 24 e 25 aprile

Sicilia – 29 e 30 aprile

Toscana – 29 aprile e 1° maggio

Abruzzo – 1° maggio

Calabria – 1° maggio

Puglia – 1° maggio

Campania, Molise e Basilicata – 7 maggio

Friuli Venezia Giulia – 7 maggio

Liguria – 28 maggio

Lombardia – 28 maggio

Piemonte e Valle d’Aosta – 28 maggio

Emilia Romagna – 27 e 28 maggio

Umbria – 11 giugno