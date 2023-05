Al via l'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Campania e Friuli Venezia Giulia

La Campania e il Friuli Venezia Giulia sono pronte per l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2023, in programma domenica 7 maggio.

Come ogni anno i migliori atleti ed atlete delle selezioni territoriali del volley giovanile sono pronte a sfidarsi nei Trofei dei Territori, che rappresentano anche il percorso di avvicinamento all’Aequilibrium Cup – Trofeo delle Regioni 2023 in programma dal 26 giugno al primo luglio in Molise.

In Campania il Trofeo dei Territori è organizzato dal CR Fipav Campania in collaborazione con il CT Irpinia-Sannio. La novità dell'edizione 2023 sarà la presenza delle selezioni regionali di CR. Molise e Basilicata che si aggiungeranno alle rappresentative di CT Caserta, Irpinia Sannio, Napoli e Salerno per dar vita ad un'intensa giornata di confronto, sano agonismo e divertimento.

Teatro dell'evento sarà Avellino pronta ad ospitare domenica 7 maggio quest'atteso appuntamento giovanile presso gli impianti sportivi annessi agli Istituti IPIA “AMATUCCI”, ITIS “G. Dorso”, all’impianto Comunale Palestra Stadio Partenio ed al Country Sport Avellino (sede quest'ultimo delle finali pomeridiane). Al mattino invece si disputeranno i due gironi, maschile e femminile, da cui emergeranno le finaliste. Il trofeo permetterà ai migliori atleti nati nel 2008/2009 e alle migliori atlete nate nel 2009/2010 di mettersi in mostra, confrontandosi con i coetanei e le coetanee delle altre province.

Tanta è l’attesa anche in Friuli Venezia Giulia dove, sempre domenica 7 giugno, le selezioni under 14 femminili e under 15 maschili di tutti i Comitati territoriali saranno protagoniste a Grado (GO). Le selezioni maschile giocheranno nella palestra comunale di via Leopardi mentre le rappresentative rosa saranno di stanza alla palestra polifunzionale del Piazzale Azzurri d'Italia.

L’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Friuli Venezia Giulia si giocherà, dunque, in un’unica giornata di gare e si svolgerà con girone unico con formula del round robin e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica finale. Dopo le tappe in Campania e Friuli Venezia Giulia i Trofei dei Territori proseguiranno con gli eventi in Emilia Romagna (27 e 28 maggio), Liguria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta (28 maggio) e Umbria (11 giugno).

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Campania

Le rappresentative partecipanti

CR Molise, CR Basilicata, CT Caserta, CT Irpinia Sannio, CT Napoli e CT Salerno

Torneo Femminile

PALESTRA COMUNALE PARTENIO: CT Irpinia Sannio – CT Napoli – CR Basilicata

PALESTRA I.T.I.S. GUIDO DORSO : CT Caserta – CT Salerno – CR Molise

Torneo Maschile

PALESTRA I.P.I.A. AMATUCCI: CT Caserta – CT Napoli – CR Basilicata

COUNTRY SPORT: CT Irpinia Sannio – CT Salerno – CR Molise



AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Friuli Venezia Giulia

Le rappresentative partecipanti

CT Trieste-Gorizia, CT Pordenone, CT Udine

Torneo femminile - Palestra polifunzionale (Grado)

CT Trieste-Gorizia VS CT Udine

CT Pordenone VS perdente gara 1

CT Pordenone VS vincente gara 1

Torneo maschile - Palestra Comunale (Grado)

CT Trieste-Gorizia VS Rt Udine

CT Pordenone VS perdente gara 1

CT Pordenone VS vincente gara 1

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione trofeodelleregioni.it: Campania (QUI) Friuli Venezia Giulia (QUI).

Il Calendario dell’AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori

Campania, Molise e Basilicata – 7 maggio

Friuli Venezia Giulia – 7 maggio

Liguria – 28 maggio

Lombardia – 28 maggio

Piemonte e Valle d’Aosta – 28 maggio

Emilia Romagna – 27 e 28 maggio

Umbria – 11 giugno