Al via l'AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori in Piemonte, Lombardia e Liguria

Il Piemonte, la Lombardia e la Liguria sono pronti per l’Aequilibrium Cup – Trofeo dei Territori 2023, in programma domenica 28 maggio.

Tutto pronto, dunque, per l’Aequibrium Cup 2023, il Trofeo dei Territori che vedrà i tre comitati piemontesi, Torino, Cuneo-Asti e Ticino-Sesia-Tanaro, più quello valdostano affrontarsi per il titolo di campione regionale maschile e femminile. Saranno San Mauro Torinese e Settimo Torinese le due sedi di gioco, in programma domenica a 28 maggio a partire dalle 10.30. Sarà la terza e ultima giornata di gare dopo le prime due svoltesi a Savigliano e Occimiano-Valenza: l'ultimo atto del trofeo che indica i protagonisti del volley di domani. La formula è quella della Final Four che prenderà il via alle 10.30 con la sfida tra Torino e Valle d'Aosta (Pala200 di Settimo Torinese, Campo A) e la seconda tra Ticino/Sesia/Tanaro e Cuneo/Asti (Pala200 di Settimo Torinese, Campo B). Nel pomeriggio le due finali: alle 17.30 al PalaBurgo di San Mauro la finale per il titolo mentre quella per il terzo posto andrà in scena sul Campo B del Pala200 di Settimo Torinese.

Tanta è l’attesa anche in Lombardia, dove da questa mattina sono iniziate le prime gare dell’Aequilibrium Cuc-Trofeo dei Territori a Brescia. L’evento organizzato dal CT Fipav Brescia vedrà in campo le selezioni Under 15 maschili e Under 14 femminili di tutti i Comitati della Lombardia. Nove squadre per ogni settore che si sfideranno in oltre 50 partite, per una due giorni di volley che si preannuncia altamente spettacolare. La formula del Trofeo dei Territori sarà la stessa delle ultime edizioni: le 9 squadre di ogni settore, maschile e femminile (una per ciascun Comitato Territoriale della Lombardia), sono state suddivise in tre gironi da 3 squadre ciascuno, che si disputeranno nella mattinata di sabato 27 maggio. Nel pomeriggio si giocheranno tre ulteriori gironi formati ciascuno, in base ai piazzamenti della prima fase, da una prima, una seconda e una terza classificata. Al termine di questo secondo turno di gare verrà stilata una classifica generale: le prime 4 classificate si sfideranno nelle semifinali di domenica 28 maggio, la quinta e la sesta giocheranno la finale per il quinto posto, mentre settima, ottava e nona disputeranno un girone a tre per determinare il posizionamento finale. Le finalissime per il titolo si giocheranno nel pomeriggio di domenica 28 maggio, a partire dalle 15.00, al Palasport del Centro Sportivo San Filippo di Brescia

Anche la Liguria è pronta per il suo Trofeo dei Territori, dove domenica 28 maggio, le selezioni under 14 femminili e under 15 maschili di tutti i Comitati territoriali saranno protagoniste a La Spezia. L’AeQuilibrium Cup – Trofeo dei Territori in Liguria si giocherà in un’unica giornata gi gare e si svolgerà con girone unico con formula del round robin e al termine di tutti gli incontri verrà stilata la classifica finale.

Il fischio d’inizio è fissato per domenica alle ore 10.30, quando scenderanno in campo nei primi match CT Levante contro CT Centro nel torneo maschile e femminile.

E’ stato,invece, annullato il Trofeo dei Territori dell’Emilia Romagna, per l’alluvione che ha colpito la regione e che si sarebbe dovuto giocare queste fine settimana a Cesenatico.

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori del Piemonte-Valle d’Aosta

Programma gare – torneo femminile

ore 10.30: Torino-Valle d'Aosta (Pala200 Campo A, Settimo Torinese)

ore 10.30: TicinoSesiaTanaro-CuneoAsti (Pala200 Campo B, Settimo Torinese)

FINALI

ore 17.30: Finale 1°/2° posto (PalaBurgo, San Mauro Torinese)

ore 16.00: Finale 3°/4° posto (Pala200 Campo B, Settimo Torinese)

Programma semifinali – torneo femminile

ore 10.30: Torino-Valle d'Aosta (PalaBurgo, San Mauro Torinese)

ore 10.30: TicinoSesiaTanaro-CuneoAsti (Dalla Chiesa, Settimo Torinese)

FINALI

ore 15.30: Finale 1°/2° posto (PalaBurgo, San Mauro Torinese)

ore 16.00: Finale 3°/4° posto (Pala200 Campo A, Settimo Torinese)

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori Lombardia

Programma gare – femminile

PRIMA FASE (sabato 27/5 ore 9 e a seguire)

Girone A (San Zeno 1): Milano Monza Lecco-Sondrio; perdente-Pavia; Pavia-vincente.

Girone B (San Zeno 2): Varese-Mantova; perdente-Cremona-Lodi; Cremona-Lodi-vincente.

Girone C (Folzano): Bergamo-Como; perdente-Brescia; Brescia-vincente.

SECONDA FASE (sabato 27/5 ore 16 e a seguire)

Girone D (San Zeno 1): 1° Girone A-3° Girone C; perdente-2° Girone B; 2° Girone B-vincente.

Girone E (San Zeno 2): 1° Girone B-3° Girone A; perdente-2° Girone C; 2° Girone C-vincente.

Girone F (Folzano): 1° Girone C-3° Girone B; perdente-2° Girone A; 2° Girone A-vincente.

TERZA FASE – 7°/9° POSTO (domenica 28/5 ore 9 e a seguire, Folzano)

7° classificata-9° classificata; perdente-8° classificata; 8° classificata-vincente

SEMIFINALI

Semifinale 1°-4° classificata: domenica 28/5 ore 9, San Zeno 1.

Semifinale 2°-3° classificata: domenica 28/5 ore 9, San Zeno 2.

FINALI

Finale per il quinto posto: ore 10.30, San Zeno; Finale per il terzo posto: ore 10.30, San Zeno 2.

Finale per il primo posto: ore 15.00, San Filippo.

Programma gare – femminile

PRIMA FASE (sabato 27/5 ore 9.30 e a seguire)

Girone A (SMV): Milano Monza Lecco-Cremona Lodi; perdente-Pavia; Pavia-vincente.

Girone B (Raffaello): Brescia-Como; perdente-Varese; Varese-vincente.

Girone C (Nullo): Bergamo-Sondrio; perdente-Mantova; Mantova-vincente.

SECONDA FASE (sabato 27/5 ore 16.30 e a seguire)

Girone D (SMV): 1° Girone A-3° Girone C; perdente-2° Girone B; 2° Girone B-vincente.

Girone E (Raffaello): 1° Girone B-3° Girone A; perdente-2° Girone C; 2° Girone C-vincente.

Girone F (Nullo): 1° Girone C-3° Girone B; perdente-2° Girone A; 2° Girone A-vincente.

TERZA FASE – 7°/9° POSTO (domenica 28/5 ore 9.30 e a seguire, Nullo)

7° classificata-9° classificata; perdente-8° classificata; 8° classificata-vincente

SEMIFINALI

Semifinale 1°-4° classificata: domenica 28/5 ore 9.30, SMV.

Semifinale 2°-3° classificata: domenica 28/5 ore 9.30, Caionvico.

FINALI

Finale per il quinto posto: ore 11.00, SMV.

Finale per il terzo posto: ore 11.00, Caionvico.

Finale per il primo posto: San Filippo, dopo la finale femminile.

AeQuilibrium Cup - Trofeo dei Territori della Liguria

Femminile La Spezia (PALASPOR Palestra Superiore VIA C. A. FEDERICI 2)

ore 10.30 Rappresentativa CT Levante – Rappresentativa CT Centro

ore 15.00 Rappresentativa CT Ponente – Perdente gara 1

a seguire Vincente gara 1 – Rappresentativa CT Ponente

Maschile La Spezia (PALASPORT - Palestra Inferiore VIA C. A. FEDERICI 2)

ore 10.30 Rappresentativa CT Levante – Rappresentativa CT Centro

ore 15.00 Rappresentativa CT Ponente – Perdente gara 1

a seguire Vincente gara 1 – Rappresentativa CT Ponente

Tutti i dettagli sono disponibili sul sito ufficiale della manifestazione trofeodelleregioni.it: Piemonte (QUI), Lombardia (QUI), Liguria (QUI)

