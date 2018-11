Al lavoro in tutta Italia i tecnici per i processi selettivi maschili

Continua l’attività di qualificazione nazionale maschile nell'ambito dei processi selettivi. Il percorso è iniziato con l’appuntamento di apertura tenutosi in Puglia il 5 novembre, si è proseguito poi con le tappe in contemporanea in Lombardia, Marche e Campania (12 novembre). I tecnici federali sono poi stati in Alto Adige ed Emilia Romagna (19 novembre) e ieri in Friuli Venezia Giulia e Toscana. L’attività ora proseguirà nei prossimi mesi secondo il seguente calendario:

3 dicembre: Valle d’Aosta, Umbria e Sicilia

10 dicembre: Veneto, Sardegna e Molise

17 dicembre: Trentino, Liguria e Abruzzo

7 gennaio: Lazio e Calabria

14 gennaio: Piemonte

Lo staff del progetto di Qualificazione Nazionale maschile presentato dal direttore tecnico Gianlorenzo Blengini è composto dal Coordinatore Responsabile Monica Cresta e dai tecnici federali Bruno Morganti (Lazio), Renato Barbon (Veneto), Vincenzo Fanizza (Puglia). Sotto la loro supervisione lavorano 15 tecnici rappresentativi del territorio nazionale. Questo lo staff completo: Adriano Pierantoni (Abruzzo), Daniele Morato (Lombardia), Giuseppe Gennaro (Sicilia), Francesco Conci (Trentino), Francesco Malagoli (Emilia Romagna), Franscesco Mattioli (Toscana), Giacomo Tomasello (Calabria), Giacomo Panzini (Campania), Luca Leoni (Liguria), Marco Gagliardi (Sardegna), Marco Rizzo (Piemonte), Paolo Mattia (Friuli Venezia Giulia), Pierpaolo De Pace (Basilicata), Roberto Rotari (Veneto), Simone Roscini (Marche).