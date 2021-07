Al via le Finali Nazionali Coppa Italia di Serie D e Divisione

Si terrà fino a mercoledì 28 luglio, a Montegrotto Terme e Battaglia Terme (PD), la prima edizione della Coppa Italia femminile e maschile di Serie D, mentre la Coppa Italia di Divisione (maschile e femminile) è in programma da giovedì 29 a venerdì 30 luglio sempre nelle due località della provincia di Padova. La Federazione Italiana Pallavolo ha voluto organizzare questi due eventi per dare l’opportunità di scendere in campo, sempre nel rispetto dei protocolli, anche alle formazioni di Serie D e di Divisione.

La fase finale della Coppa Italia di Serie D si giocherà dal 26 al 28 luglio presso il PalaBertha di Montegrotto Terme e la Polifunzionale di Via Orlando a Battaglia Terme. Sia nel torneo femminile che in quello maschile le 6 squadre finaliste sono state divise in due pool da tre e dopo la fase a gironi, le prime classificate si affronteranno nella finale per il titolo. Le seconde e le terze, invece, concorreranno rispettivamente per i posti dal terzo al sesto posto. I match validi per il 1°-2° posto del torneo maschile e femminile, in programma mercoledì 28 luglio dalle ore 9, saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube del CR Veneto (QUI)

Le squadre finaliste della Coppa Italia di Serie D:

Maschile: 1° Ranking: Lombardia - Stella Azzurra Malnate; 2° Ranking: Lazio - Rim Ssd Arl; 3° Ranking: Campania - Nuova Vesuvio Volley; 4° Ranking: Toscana - Invicta Volley Ball; 5° Ranking: Friuli Venezia Giulia - Cs Prata Di Pordenone; 6° Ranking: Abruzzo/Molise - Cus Molise

Femminile: 1° Ranking: Lombardia - Pallavolo Celadina; 2° Ranking: Sicilia - As Gs Teams Volley; 3° Ranking: Piemonte/Valle D'aosta - Sd Ccs Cogne Aosta; 4° Ranking: Marche - Virtus Volley Fano; 5° Ranking: Puglia - Asd Trepuzzi; 6° Ranking: Umbria - Asd School Volley Perugia.

COPPA ITALIA PRIMA DIVISIONE. La Coppa Italia di Divisione maschile e femminile si giocherà negli stessi impianti di Montegrotto e Battaglia Terme nelle giornate di giovedì 29 e venerdì 30 luglio con una formula simile a quella della Coppa di Serie D. Anche in questo caso le due Finali 1°-2° posto saranno trasmesse in diretta streaming sul canale youtube del CR Veneto.

Tutte le informazioni e i risultati sono disponibili sul sito del CR Veneto fipavveneto.net